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Мужчина с ребенком на руках жестоко избил женщину в лифте в Новосибирске

Мужчина с ребенком на руках жестоко избил женщину в лифте в Новосибирске

15 мая 2024, 11:50
Фото: 1MI
В Новосибирске держащий на руках ребенка мужчина несколько раз ударил женщину, и выволок ее за волосы из лифта, видео опубликовано в соцсетях.

В Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина несколько раз стукнул свою спутницу кулаком, а затем выволок из лифта. Дикое происшествие попало в поле зрение камеры видеонаблюдения, ролик опубликовал телеграм-канал «ЧП Новосибирск».

Бивший женщину агрессивный человек во время этого держал на руках маленькую девочку. После двух сильных ударов лифт остановился, нападавший схватил свою жертву за волосы и буквально выволок наружу. При этом женщина громко кричала.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из подъездов десятиэтажного дома № 99/1 на улице Петухова, это жилмассив «Матрешкин двор».

В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что информация по данному происшествию уточняется.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Насилие#Лифт#Видеонаблюдение
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