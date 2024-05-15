Мужчина с ребенком на руках жестоко избил женщину в лифте в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина несколько раз стукнул свою спутницу кулаком, а затем выволок из лифта. Дикое происшествие попало в поле зрение камеры видеонаблюдения, ролик опубликовал телеграм-канал «ЧП Новосибирск».
Бивший женщину агрессивный человек во время этого держал на руках маленькую девочку. После двух сильных ударов лифт остановился, нападавший схватил свою жертву за волосы и буквально выволок наружу. При этом женщина громко кричала.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из подъездов десятиэтажного дома № 99/1 на улице Петухова, это жилмассив «Матрешкин двор».
В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что информация по данному происшествию уточняется.