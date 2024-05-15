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Так сейчас выглядит горящий полигон

Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на новосибирском полигоне

15 мая 2024, 09:07
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Так сейчас выглядит горящий полигон
В Новосибирске загорелся мусорный полигон: специалисты Роспотребнадзора нашли в воздухе превышение опасных для человека и экологии веществ.

14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон «Левобережный». Рядом находятся жилые дома. Местные жители начали жаловаться на неприятный воздух после начала возгорания. Дым распространяется уже сутки, так как потушить полностью полигон в такое короткое время просто невозможно.

В связи с распространением дыма, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Исследование показало, что в нем превышают опасные вещества: сажа, взвешенные вещества, углерод оксида и азот диоксида.

Информацию передали губернатору Андрею Травникову, а также в мэрию Новосибирска и прокуратуру, занимающейся охраной природы. Эксперты продолжают мониторить состояние воздуха, пока задымление окончательно не ликвидируют.

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#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Пожар#Мусор#Роспотребнадзор#Воздух#Полигон#Дым#Мусорный полигон
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