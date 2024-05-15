Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на новосибирском полигоне

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон «Левобережный». Рядом находятся жилые дома. Местные жители начали жаловаться на неприятный воздух после начала возгорания. Дым распространяется уже сутки, так как потушить полностью полигон в такое короткое время просто невозможно.
В связи с распространением дыма, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Исследование показало, что в нем превышают опасные вещества: сажа, взвешенные вещества, углерод оксида и азот диоксида.
Информацию передали губернатору Андрею Травникову, а также в мэрию Новосибирска и прокуратуру, занимающейся охраной природы. Эксперты продолжают мониторить состояние воздуха, пока задымление окончательно не ликвидируют.