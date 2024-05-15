Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на новосибирском полигоне

14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон «Левобережный». Рядом находятся жилые дома. Местные жители начали жаловаться на неприятный воздух после начала возгорания. Дым распространяется уже сутки, так как потушить полностью полигон в такое короткое время просто невозможно.