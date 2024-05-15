«Откровенно скучно»: почему критикуют фильм «Министерство неджентльменских дел»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 08:24
Сценарий этой комедийной боевика написан Гаем Ричи и основан на книге Дэмиена Льюиса под названием «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». История происходит в 1942 году, в период первого этапа Второй мировой войны.
Президент Великобритании Уинстон Черчилль создает специальную группу для проведения различных операций врага на территории Германии. Команде английских агентов дают задачу разрушить врага изнутри. Особое внимание уделяется Гасу Марчу-Филлипсу, лидеру группы, который должен уничтожить подводные лодки противника в Атлантическом океане. Агентам разрешено использовать любые методы, включая обман и манипуляции, чтобы достичь своей цели.
В фильме главные роли исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвес, Фредди Фокс и Энрике Сага.
На самом начале своей карьеры Ричи приобрел прозвище «британский Тарантино» из-за своей любви к преступным сюжетам и нелинейной структуре повествования. Через 25 лет работы в киноиндустрии режиссер создал фильм «Министерство неджентльменских дел», который напоминает «Бесславных ублюдков». Но несмотря на очевидные аналогии, оба фильма получились совершенно разными.
«Бесславные ублюдки» превосходят «неджентльменов» многими аспектами: запоминающиеся персонажи, выдающийся актерский состав, интересный сюжет и остроумные диалоги.
Хотя актерский состав «Министерства неджентльменских дел» звездный, он сильно проигрывает в сравнении. Сцены экшена пытаются компенсировать этот недостаток, но они сняты без особого разнообразия. Герои действуют по одной и той же схеме, что быстро становится скучно.
Юмор в новом фильме также оставляет желать лучшего.Самое большое разочарование заключается в отсутствии забористых диалогов, которыми славились ранние криминальные комедии Ричи. В «Министерстве неджентльменских дел» нет ни одной реплики, которая могла бы стать цитатой.
После просмотра фильма зрители оставляют свои отзывы. Причем плохих больше, чем хороших. Многие сочли эту кинокартину скучной и затянутой.
«Рассчитывали на нечто вроде Бесславных…, а вышло в стиле „Операция ‚Фортуна‘: Искусство побеждать“ (2023), но более понятный и незакрученный сюжет. Над ним слишком не трудились. Постановка напоминает компьютерную игру, где все персонажи бездушные и неэмоциональные. Затянуто, скучно, много повторений, нет юмора, неинтересно…»;
«Простой, затянутый и скучный сюжет, банально все, экшен клоунский и неправдоподобный очень, затянуто»;
«Я заскучал. И это не шутка. Первые двадцать минут фильма обычно цепляют зрителя, а тут я три раза делал паузы, так как скучно. Возможно это специфика съёмки или стиля, но мне фильм не понравился. Кастинг актеров хороший, а вот персонажи совсем не цепляют и не интересно за ними наблюдать. Подводя итоги скажу, что фильм для ярых фанатов жанра или Гая Ричи»;
«В целом фильм мне показался каким то фарсом — радостно гибнущие немцы, слащавые британские усачи из лука с легкостью расстреливающие нацистскую базу. Тиль Швайгер в лодке, губастая тетка с идеальным ярким макияжем. До сих пор не могу понять, что же это было? А Черчилль глазами Риччи это вообще нечто. Еще одна особенность, которая меня удручила — никакой интриги — мужики решили пойти в атаку, обсудили план и тут же его реализовали. То есть полфильма это пересказ самого фильма? Ну да, так оно и есть. И даже планы то не срываются и все идет так! Как по накатанной, даже скучно становиться смотреть. Я этот фильм не особо поняла. Какая то слащавая странная пародия на „бесславных ублюдков“. Мне к концу даже надоело его смотреть, в общем этот фильм мимо. Пересматривать его точно не буду, ну может через много-много лет, случайно!».