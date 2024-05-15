«Откровенно скучно»: почему критикуют фильм «Министерство неджентльменских дел»

«Я заскучал. И это не шутка. Первые двадцать минут фильма обычно цепляют зрителя, а тут я три раза делал паузы, так как скучно. Возможно это специфика съёмки или стиля, но мне фильм не понравился. Кастинг актеров хороший, а вот персонажи совсем не цепляют и не интересно за ними наблюдать. Подводя итоги скажу, что фильм для ярых фанатов жанра или Гая Ричи»;