Проблему нехватки школ и садов обязал решить суд мэрию Новосибирска

Posted Сегодня, 01:50
Published Сегодня, 01:50
Modified Сегодня, 01:52
Updated Сегодня, 01:52
Речь идет о микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», а также жилмассиве «Береговой». С 2010 года там ведется застройка жилья, а соответственно, возникает переполненность школ и, как следствие, нехватка мест в детсадах.
Прокуратура выяснила, что наполняемость классов и групп детьми в образовательных учреждениях превышена на 2-3 раза. Меры по решению этой проблемы должна принимать мэрия. Однако муниципалитет не занимался этим вопросом, тем самым нарушая закон.
Тогда ведомство направило иск в суд с требование признать незаконным бездействие мэрии и обязать ее обеспечить дополнительные места. Сделать это можно путем строительства, выкупа или реконструкции зданий. Суд удовлетворил требование, тем самым обязав муниципалитет решать проблему. Решение еще не имеет законную силу.