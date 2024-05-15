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Мест в школах нет

Проблему нехватки школ и садов обязал решить суд мэрию Новосибирска

15 мая 2024, 01:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мест в школах нет
За четырнадцать лет в Новосибирске во многих микрорайонах ведется строительство жилья, однако вопрос с детсадами и школами мэрия решить не спешит, за что была наказана, сообщили в прокуратуре.

Речь идет о микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», а также жилмассиве «Береговой». С 2010 года там ведется застройка жилья, а соответственно, возникает переполненность школ и, как следствие, нехватка мест в детсадах.

Прокуратура выяснила, что наполняемость классов и групп детьми в образовательных учреждениях превышена на 2-3 раза. Меры по решению этой проблемы должна принимать мэрия. Однако муниципалитет не занимался этим вопросом, тем самым нарушая закон.

Тогда ведомство направило иск в суд с требование признать незаконным бездействие мэрии и обязать ее обеспечить дополнительные места. Сделать это можно путем строительства, выкупа или реконструкции зданий. Суд удовлетворил требование, тем самым обязав муниципалитет решать проблему. Решение еще не имеет законную силу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Школа#Суд#Строительство#Мэрия#Прокуратура#Детский сад
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