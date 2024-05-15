Проблему нехватки школ и садов обязал решить суд мэрию Новосибирска

За четырнадцать лет в Новосибирске во многих микрорайонах ведется строительство жилья, однако вопрос с детсадами и школами мэрия решить не спешит, за что была наказана, сообщили в прокуратуре.

Речь идет о микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», а также жилмассиве «Береговой». С 2010 года там ведется застройка жилья, а соответственно, возникает переполненность школ и, как следствие, нехватка мест в детсадах. Прокуратура выяснила, что наполняемость классов и групп детьми в образовательных учреждениях превышена на 2-3 раза. Меры по решению этой проблемы должна принимать мэрия. Однако муниципалитет не занимался этим вопросом, тем самым нарушая закон. Тогда ведомство направило иск в суд с требование признать незаконным бездействие мэрии и обязать ее обеспечить дополнительные места. Сделать это можно путем строительства, выкупа или реконструкции зданий. Суд удовлетворил требование, тем самым обязав муниципалитет решать проблему. Решение еще не имеет законную силу. Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году Узнать подробнее Читайте также: 15 млн рублей похитил директор подрядчика при строительстве новосибирского детсада Построить детсад в Хилокском жилмассиве просят жители мэра Новосибирска