Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации загоревшегося в Новосибирске полигона

Напомним, масштабное возгорание отходов на свалке было замечено вечером во вторник, 14 мая. Клубы дыма были видны в разных концах города, также новосибирцы писали в соцсетях о довольно ощутимом запахе гари в воздухе. Сейчас сотрудники «САХ» продолжают ликвидировать последствия происшествия.