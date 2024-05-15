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Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации загоревшегося в Новосибирске полигона

Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации загоревшегося в Новосибирске полигона

15 мая 2024, 04:55
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске из-за пожара на Хилокском полигоне внесено представление директору городского «Спецавтохозяйства», следует из сообщения областной прокуратуры.

В Новосибирске сотрудники регионального надзорного ведомства установили, что руководство муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» нарушило действующее в стране санитарно-эпидемиологические правила, из-за чего и загорелись твердые коммунальные отходы на мусорном полигоне «Левобережный».

Напомним, масштабное возгорание отходов на свалке было замечено вечером во вторник, 14 мая. Клубы дыма были видны в разных концах города, также новосибирцы писали в соцсетях о довольно ощутимом запахе гари в воздухе. Сейчас сотрудники «САХ» продолжают ликвидировать последствия происшествия.

После посещения места инцидента природоохранным прокурором Еленой Ульяновой и исполняющим обязанности прокурора Новосибирского района Иваном Демидовым, по факту ненадлежащих мер по предотвращению пожара на свалке директору «Спецавтохозяйства» направлено представление, а в отношении самого предприятия возбуждено дело по административной статье.

В муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство» Atas.info сообщили, что в настоящее время по факту возгорания проводится служебная проверка.

Мощный пожар возник на Хилокской свалке — дым виден из всех районов Новосибирска
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#Прокуратура#Спецавтохозяйство
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