Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации загоревшегося в Новосибирске полигона

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В Новосибирске сотрудники регионального надзорного ведомства установили, что руководство муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» нарушило действующее в стране санитарно-эпидемиологические правила, из-за чего и загорелись твердые коммунальные отходы на мусорном полигоне «Левобережный».
Напомним, масштабное возгорание отходов на свалке было замечено вечером во вторник, 14 мая. Клубы дыма были видны в разных концах города, также новосибирцы писали в соцсетях о довольно ощутимом запахе гари в воздухе. Сейчас сотрудники «САХ» продолжают ликвидировать последствия происшествия.
После посещения места инцидента природоохранным прокурором Еленой Ульяновой и исполняющим обязанности прокурора Новосибирского района Иваном Демидовым, по факту ненадлежащих мер по предотвращению пожара на свалке директору «Спецавтохозяйства» направлено представление, а в отношении самого предприятия возбуждено дело по административной статье.
В муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство» Atas.info сообщили, что в настоящее время по факту возгорания проводится служебная проверка.