Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024

Для девушек образ собирается кропотливее: выпускнице нужно, платье, туфли, прическа и макияж. Классическое платье с фартуком продается в интернет-магазинах от 1 500 рублей. Однако некоторые красавицы приходят на праздник действительно при параде: в нарядном платье, как на выпускной. В среднем, оно обойдется в 4 200 рублей. Продажи туфель также выросли, по сравнению с 2023 годом. Обувь, в среднем, покупали за 1 800 рублей. Ленты, банты и колокольчики обходятся в 300 рублей.