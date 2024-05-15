Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Спрос на одежду, обувь и бьюти-мастеров традиционно растет к последнему звонку. Празднуют его в 20-х числах мая, во всех российских школах. Эксперты «Авито» выяснили, во сколько родителям обойдется подготовка к празднику выпускника.
Для девушек образ собирается кропотливее: выпускнице нужно, платье, туфли, прическа и макияж. Классическое платье с фартуком продается в интернет-магазинах от 1 500 рублей. Однако некоторые красавицы приходят на праздник действительно при параде: в нарядном платье, как на выпускной. В среднем, оно обойдется в 4 200 рублей. Продажи туфель также выросли, по сравнению с 2023 годом. Обувь, в среднем, покупали за 1 800 рублей. Ленты, банты и колокольчики обходятся в 300 рублей.
Для парней собрать образ проще: классический костюм обойдется в 3 000 рублей. Туфли можно купить за 2 000 рублей. Интересно, что продажи мужских аксессуаров выросли куда больше, чем женские. Например, галстуки стали продавать чаще на 79%, а вот бабочки нынче не в тренде — продажи упали на 7%. Стоимость их начинается от 500 рублей.
Как итог, собрать девочку обойдется родителям в 6 300 рублей, а мальчика — в 6 900 рублей.
Кроме того, растет спрос и на бьюти-мастеров. Школьницы делают прически (услугами парикмахерами стали пользоваться на 14% больше) и макияж (спрос больше на 10%). Чтобы создать задуманный образ, необходимо заплатить от 1 500 рублей. Однако это минимальная цена и окончательная стоимость высчитывается из сложности идеи.