Сломанный детский позвоночник стал причиной возбуждения дела в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Новосибирске возбуждено уголовное дело после получения серьезной травмы пятилетним ребенком, упавшим с деревянной горки. Инцидент случился 10 мая на детской площадке дома на улице Мичурина.
Ребенок попытался съехать с горки, но одна из досок конструкции оказалось сломана. Пострадавший упал на землю, в больнице медики диагностировали у него перелом позвоночника.
На происшествие обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за оказание услуг с нарушением требований о безопасности здоровья потребителя.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.