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Сломанный детский позвоночник стал причиной возбуждения дела в Новосибирске

Сломанный детский позвоночник стал причиной возбуждения дела в Новосибирске

15 мая 2024, 07:49
Фото: 1MI
В Новосибирске после падения сломавшего позвоночник мальчика с детской горки возбудили уголовное дело, следует из сообщения областного Следственного комитета.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после получения серьезной травмы пятилетним ребенком, упавшим с деревянной горки. Инцидент случился 10 мая на детской площадке дома на улице Мичурина.

Ребенок попытался съехать с горки, но одна из досок конструкции оказалось сломана. Пострадавший упал на землю, в больнице медики диагностировали у него перелом позвоночника.

На происшествие обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за оказание услуг с нарушением требований о безопасности здоровья потребителя.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Травма#Детская горка#Позвоночник
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