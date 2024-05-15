Стало известно, сколько пляжей откроют в Новосибирске летом 2024

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Всего в Новосибирске будут работать шесть официальных пляжей. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Пять из пляжей — муниципальные. К ним относятся «Бугринский» (на реке Обь) и у Обского моря «Детский», «Галечный», «Бумеранг», «Каменный». Также среди разрешенных для купания мест есть один коммерческий пляж под названием «Звезда».
Отметим, что перед началом купального сезона, специалисты обследуют и очистят дно акватории пляжей, где заплывают люди. Будут взяты анализы речной воды. Все эти работы закончат к 1 июня. Также началась уборка территории, где накопился мусор, палки и другие предметы. Добавим, что купальный сезон в 2023 году начался с 15 июня.