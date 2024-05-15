Стало известно, сколько пляжей откроют в Новосибирске летом 2024

Отметим, что перед началом купального сезона, специалисты обследуют и очистят дно акватории пляжей, где заплывают люди. Будут взяты анализы речной воды. Все эти работы закончат к 1 июня. Также началась уборка территории, где накопился мусор, палки и другие предметы. Добавим, что купальный сезон в 2023 году начался с 15 июня.