atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Всего пляжей будет шесть

Стало известно, сколько пляжей откроют в Новосибирске летом 2024

15 мая 2024, 08:49
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Всего пляжей будет шесть
Новосибирцы с нетерпением ждут лето и начало пляжного сезона: спасатели назвали количество пляжей, которые откроют для купания.

Всего в Новосибирске будут работать шесть официальных пляжей. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Пять из пляжей — муниципальные. К ним относятся «Бугринский» (на реке Обь) и у Обского моря «Детский», «Галечный», «Бумеранг», «Каменный». Также среди разрешенных для купания мест есть один коммерческий пляж под названием «Звезда».

Отметим, что перед началом купального сезона, специалисты обследуют и очистят дно акватории пляжей, где заплывают люди. Будут взяты анализы речной воды. Все эти работы закончат к 1 июня. Также началась уборка территории, где накопился мусор, палки и другие предметы. Добавим, что купальный сезон в 2023 году начался с 15 июня.

Шесть пляжей будут работать летом в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Обское море оттаяло — что творится на пляже Академгородка: 15 фотоО судьбе пляжа «Наутилус» высказался мэр НовосибирскаКоммерческие апартаменты не дают строить на пляже «Наутилус» в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Вода#Купание#Купальный сезон#Пляж
Подпишитесь
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
Сегодня, 03:54
Новосибирский «портал в ад» готов принимать в гости всех невнимательных
Сегодня, 07:27
Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска
Сегодня, 07:14
Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске
Сегодня, 05:29
Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?
Сегодня, 04:23
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
13 мая, 10:51
"