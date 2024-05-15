Топ-7 привычек непривлекательных мужчин

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В стрессовом состоянии в крови человека стремительно растет уровень кортизола. Экспертам удалось выяснить, что окружающие могут это заметить и на подсознательном уровне оценить мужчину, испытывающего стресс, как непривлекательного.
Известно, что недосыпание крайне негативно отражается на внешнем виде. У невыспавшихся людей под глазами образуются темные круги, а кожа становится тусклой и сухой. Чтобы вернуть свою привлекательность, нужно выделять на сон необходимое время и употреблять достаточно воды. Кроме того, следует отдавать предпочтение здоровому питанию и защищаться от непогоды, сообщает newkhakasiya.online.
86% опрошенных женщин заявили, что не стали бы повторно встречаться с тем, кто на первом свидании продемонстрировал плохие манеры. Большинство респонденток уверены, что невоспитанность сигнализирует о наличии у человека и других негативных качеств.
При исследовании параметров, влияющих на привлекательность профиля в социальных сетях, специалисты сделали вывод, что основным из них является грамотность. Ошибки и косноязычие вызывают у большей части участников исследования только отрицательные эмоции. Это означает, что при заполнении данных аккаунта и отправке сообщений нужно быть внимательнее.
Едва ли кому-то понравится мужчина, источающий неприятный запах. Эксперты рекомендуют представителям сильного пола предпринять все возможные действия для того, чтобы пахнуть хорошо.
Также нельзя назвать привлекательными и ворчунов, беспрерывно выражающих недовольство. В компании следует демонстрировать вежливость, так как злоба делает любого человека уродливым в глазах окружающих.
Солгавший мужчина моментально утрачивает свою привлекательность, когда его обман раскрывают. Еще в 2006 году учеными был проведен социологический эксперимент: испытуемым показывали фото людей, дополняя их словесными характеристиками. Всегда, когда фото мужчины сопровождалось словами «нечестный» или «лжец», степень его привлекательности для испытуемых резко падала. Тем, кто не хочет потерять свой авторитет, специалисты рекомендуют выполнять данные обещания и обязательства.