Топ-7 привычек непривлекательных мужчин

Солгавший мужчина моментально утрачивает свою привлекательность, когда его обман раскрывают. Еще в 2006 году учеными был проведен социологический эксперимент: испытуемым показывали фото людей, дополняя их словесными характеристиками. Всегда, когда фото мужчины сопровождалось словами «нечестный» или «лжец», степень его привлекательности для испытуемых резко падала. Тем, кто не хочет потерять свой авторитет, специалисты рекомендуют выполнять данные обещания и обязательства.