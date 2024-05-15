Уголовным делом закончилась «школьная концессия» в Новосибирске

По данным системы СПАРК, владельцем ООО «Школа на Николая Сотникова» числится московское ООО «СБ Капитал». Численность сотрудников материнской компании — 1 человек, по итогам 2023 года зафиксирован чистый убыток 3,619 млн рублей.

Что касается непосредственно концессионера, то ООО «Школа на Николая Сотникова» отчиталась по итогам минувшего года о чистой прибыли в размере 3 тысячи рублей. В то же время, за год из компании было выведено 143, 232 млн рублей.