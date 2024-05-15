Уголовным делом закончилась «школьная концессия» в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Директор компании-концессионера по строительству шести школ в рамках государственно-частного партнерства Отто Сопроненко был задержан сегодня на выходе из здания прокуратуры Новосибирской области, где проходило совещание о ходе реализации концессионного соглашения. В отношении Сопроненко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
На текущий момент готовность образовательных учреждений составляет от 14 до 22 процентов. Строительство двух школ и вовсе остановлено из-за различных нарушений.
Концессионное соглашение между региональным Минобром и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ (сейчас ООО „Школа на Николая Сотникова“) подписано в декабре 2021 года. в рамках нацпроекта „Образование“. Шесть школ на 5,7 тысяч мест должны были быть построены к февралю 2023 года.
На строительство концессионер получил из областного и федерального бюджетов 3,1 млрд рублей.
По данным системы СПАРК, владельцем ООО «Школа на Николая Сотникова» числится московское ООО «СБ Капитал». Численность сотрудников материнской компании — 1 человек, по итогам 2023 года зафиксирован чистый убыток 3,619 млн рублей.
Что касается непосредственно концессионера, то ООО «Школа на Николая Сотникова» отчиталась по итогам минувшего года о чистой прибыли в размере 3 тысячи рублей. В то же время, за год из компании было выведено 143, 232 млн рублей.
Все концессии, которые заключило правительство Новосибирской области, сопровождается скандалами, судами и срывом сроков строительства. Напомним, что по подобной схеме группа «ВИС» возводит четвертый мост через Обь и строит семь поликлиник в Новосибирске. Согласно соглашениям, все эти объекты должны быть давно сданы.