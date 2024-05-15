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Так в марте выглядела школа на улице Татьяны Снежиной

Уголовным делом закончилась «школьная концессия» в Новосибирске

15 мая 2024, 09:07
Фото: Министерство образования Новосибирской области
Так в марте выглядела школа на улице Татьяны Снежиной
Дело возбудили против руководителя ООО «Школа на Николая Сотникова», сообщили в региональной прокуратуре.

Директор компании-концессионера по строительству шести школ в рамках государственно-частного партнерства Отто Сопроненко был задержан сегодня на выходе из здания прокуратуры Новосибирской области, где проходило совещание о ходе реализации концессионного соглашения. В отношении Сопроненко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

На текущий момент готовность образовательных учреждений составляет от 14 до 22 процентов. Строительство двух школ и вовсе остановлено из-за различных нарушений.

Концессионное соглашение между региональным Минобром и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ (сейчас ООО „Школа на Николая Сотникова“) подписано в декабре 2021 года. в рамках нацпроекта „Образование“. Шесть школ на 5,7 тысяч мест должны были быть построены к февралю 2023 года.

На строительство концессионер получил из областного и федерального бюджетов 3,1 млрд рублей.

По данным системы СПАРК, владельцем ООО «Школа на Николая Сотникова» числится московское ООО «СБ Капитал». Численность сотрудников материнской компании — 1 человек, по итогам 2023 года зафиксирован чистый убыток 3,619 млн рублей.
Что касается непосредственно концессионера, то ООО «Школа на Николая Сотникова» отчиталась по итогам минувшего года о чистой прибыли в размере 3 тысячи рублей. В то же время, за год из компании было выведено 143, 232 млн рублей.

Все концессии, которые заключило правительство Новосибирской области, сопровождается скандалами, судами и срывом сроков строительства. Напомним, что по подобной схеме группа «ВИС» возводит четвертый мост через Обь и строит семь поликлиник в Новосибирске. Согласно соглашениям, все эти объекты должны быть давно сданы.

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#Новосибирск#Строительство#Концессия#Уголовное дело#Школы
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