В ноосибирском храме на Радоницу вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На Радоницу 14 мая в городе Татарск Новосибирской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы произошло возгарание. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ВКонтакте» «Татарск — Online».
По словам свидетелй, пожар был небольшим. Огонь сразу заметили и потушили. Однако стены храма остались обугленными. Никто не пострадал.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, как такового возгорание не было. Дело в том, что кто-то подвинул подсвечник к стене здания, из-за чего она обуглилась.
Сейчас сотрудники храма приводят его в порядок и приглашают всех помочь. При этом ситуацию не комментируют.