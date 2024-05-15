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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Храм произошел в день поминовения усопших

В ноосибирском храме на Радоницу вспыхнул пожар

15 мая 2024, 13:07
Фото: «Татарск — Online» VK
Храм произошел в день поминовения усопших
В день поминовения усопших в одном из храмов Новосибирской области разгорелся пожар, сообщают очевидцы. Однако в МЧС эту информацию не подтверждают.

На Радоницу 14 мая в городе Татарск Новосибирской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы произошло возгарание. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ВКонтакте» «Татарск — Online».

По словам свидетелй, пожар был небольшим. Огонь сразу заметили и потушили. Однако стены храма остались обугленными. Никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, как такового возгорание не было. Дело в том, что кто-то подвинул подсвечник к стене здания, из-за чего она обуглилась.

Сейчас сотрудники храма приводят его в порядок и приглашают всех помочь. При этом ситуацию не комментируют.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Храм
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