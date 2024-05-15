Видеообращение к мэру после пожара на Хилокской свалке записал житель Новосибирска

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В Новосибирске в соцсетях распространяется видеообращение, записанное неизвестным мужчиной от имени Всероссийского общества охраны природы и всех жителей города. Не представившийся человек требует от нового мэра Максима Кудрявцева поспособствовать скорейшему закрытию полигона твердых коммунальных отходов «Левобережный».
Мусорная свалка недалеко от печально известного Хилокского рынка вспыхнула вечером во вторник, 14 мая. Сотрудники прокуратуры уже обнаружили нарушения руководством предприятия «Спецавтохозяйство» действующего санитарно-эпидемиологических правил.
Мужчина на видео утверждает, что он находится на территории Юго-Западного жилмассива и показывает на столб густого дыма вдалеке, и жалуется на сильный смог.
Он просит нового мэра поспособствовать в скорейшем закрытии «Левобережного» и его рекультивации. Далее в ролике идут кадры снятые около 19 часов вблизи эпицентра пожара.
К обеду среды, 15 мая, сотрудники «Спецавтохозяйства» продолжают засыпать оставшиеся очаги землей, чтобы прекратить распространение дыма.