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Видеообращение к мэру после пожара на Хилокской свалке записал житель Новосибирска

Видеообращение к мэру после пожара на Хилокской свалке записал житель Новосибирска

15 мая 2024, 05:59
Фото: мэрия Новосибирска
Мужчина от имени Всероссийского общества охраны природы и всех жителей Новосибирска потребовал от мэра Максима Кудрявцева немедленно закрыть полигон «Левобережный», видеообращение опубликовано в соцсетях.

В Новосибирске в соцсетях распространяется видеообращение, записанное неизвестным мужчиной от имени Всероссийского общества охраны природы и всех жителей города. Не представившийся человек требует от нового мэра Максима Кудрявцева поспособствовать скорейшему закрытию полигона твердых коммунальных отходов «Левобережный».

Мусорная свалка недалеко от печально известного Хилокского рынка вспыхнула вечером во вторник, 14 мая. Сотрудники прокуратуры уже обнаружили нарушения руководством предприятия «Спецавтохозяйство» действующего санитарно-эпидемиологических правил.

Мужчина на видео утверждает, что он находится на территории Юго-Западного жилмассива и показывает на столб густого дыма вдалеке, и жалуется на сильный смог.

Он просит нового мэра поспособствовать в скорейшем закрытии «Левобережного» и его рекультивации. Далее в ролике идут кадры снятые около 19 часов вблизи эпицентра пожара.

К обеду среды, 15 мая, сотрудники «Спецавтохозяйства» продолжают засыпать оставшиеся очаги землей, чтобы прекратить распространение дыма.

#Юрий Фомиченко#Видео#Новосибирск#Пожар#Мэр#Видеообращение#Хилокская свалка
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