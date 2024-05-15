Видеообращение к мэру после пожара на Хилокской свалке записал житель Новосибирска

В Новосибирске в соцсетях распространяется видеообращение, записанное неизвестным мужчиной от имени Всероссийского общества охраны природы и всех жителей города. Не представившийся человек требует от нового мэра Максима Кудрявцева поспособствовать скорейшему закрытию полигона твердых коммунальных отходов «Левобережный».