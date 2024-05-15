Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске

Жительница Новосибирска угодила на скамью подсудимых по обвинению в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Напомним, 16 февраля текущего года 22-летняя Светлана Б. родила дома в Железнодорожном районе мальчика, завернула его в пакет и оставила на помойке, в тот день в столице Сибири стояли тридцатиградусные морозы.