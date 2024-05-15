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Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске

Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске

15 мая 2024, 05:29
Фото: Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске женщина оставила своего новорожденного сына в мороз на помойке, следует из сообщения СУ СК России по Новосибирской области.

Жительница Новосибирска угодила на скамью подсудимых по обвинению в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Напомним, 16 февраля текущего года 22-летняя Светлана Б. родила дома в Железнодорожном районе мальчика, завернула его в пакет и оставила на помойке, в тот день в столице Сибири стояли тридцатиградусные морозы.

К счастью, около 16 часов ребенка обнаружил случайный прохожий. Мальчика от неминуемой жуткой смерти спасли медики. Уже на следующий день родившая его женщина была задержана.

В ходе следствия было установлено, что женщина объяснила свой поступок тем, что она не желала воспитывать ребенка, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Известно, что ребенка решила забрать его проживающая в Колыванском районе бабушка.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Покушение на убийство#Мальчик#Обвинение#Роды#Пакет
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