Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Жительница Новосибирска угодила на скамью подсудимых по обвинению в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Напомним, 16 февраля текущего года 22-летняя Светлана Б. родила дома в Железнодорожном районе мальчика, завернула его в пакет и оставила на помойке, в тот день в столице Сибири стояли тридцатиградусные морозы.
К счастью, около 16 часов ребенка обнаружил случайный прохожий. Мальчика от неминуемой жуткой смерти спасли медики. Уже на следующий день родившая его женщина была задержана.
В ходе следствия было установлено, что женщина объяснила свой поступок тем, что она не желала воспитывать ребенка, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.
Известно, что ребенка решила забрать его проживающая в Колыванском районе бабушка.