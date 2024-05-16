130 тысяч заплатит Дептранс новосибирцу за разбитое авто

Posted Сегодня, 04:58
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В результате транспортное средство получило повреждения. Чтобы возместить ущерб, сибиряк подал в суд. Ответчиком по делу выступил департамент транспорта мэрии Новосибирска — именно в его ведении числятся дороги.
Судебная автотехническая экспертиза показала, что на ремонт потребуется почти 130 тысяч рублей. Расходы должен покрыть Дептранс.
В мае суд дал три года виновнику смертельного ДТП, в котором погибли две женщины и еще трое человек получили тяжелые травмы.