40 кг наркотиков изготовили латыши в гараже на окраине Новосибирска

Гараж, в котором была обустроена нарколаборатория, задержанные арендовали. Силовики нашли в нем больше 10 кг готового наркотика, производственное оборудование, 1,2 тонны химреактивов. В тайнике в лесу нашли еще 5 кг запрещенных веществ.