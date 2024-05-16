40 кг наркотиков изготовили латыши в гараже на окраине Новосибирска

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Гараж, в котором была обустроена нарколаборатория, задержанные арендовали. Силовики нашли в нем больше 10 кг готового наркотика, производственное оборудование, 1,2 тонны химреактивов. В тайнике в лесу нашли еще 5 кг запрещенных веществ.
С декабря 2023-го иностранцы изготовили 40 кг «синтетики». Один из организаторов преступного бизнеса находился в РФ нелегально, второй — как турист.
Еще двух жителей Кемерово 31 и 41 года задержали, когда они доставали наркотики из тайника.
В отношении латышей возбудили уголовное дело, по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (изготовление и сбыт наркотиков) им грозит до 20 лет заключения. Жителям Кемерово по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотиков) грозит аналогичный срок.
Подозреваемые находятся под стражей.