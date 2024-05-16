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Updated Сегодня, 04:04

Задержанным гражданам Латвии — 21 и 24 года

40 кг наркотиков изготовили латыши в гараже на окраине Новосибирска

16 мая 2024, 03:54
Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области
Задержанным гражданам Латвии — 21 и 24 года
Иностранцы сбывали приготовленный наркотик крупными партиями, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

Гараж, в котором была обустроена нарколаборатория, задержанные арендовали. Силовики нашли в нем больше 10 кг готового наркотика, производственное оборудование, 1,2 тонны химреактивов. В тайнике в лесу нашли еще 5 кг запрещенных веществ.

С декабря 2023-го иностранцы изготовили 40 кг «синтетики». Один из организаторов преступного бизнеса находился в РФ нелегально, второй — как турист.

Еще двух жителей Кемерово 31 и 41 года задержали, когда они доставали наркотики из тайника.

Двух жителей Кемерово 31 и 41 года задержали, когда они доставали наркотики из тайникаДвух жителей Кемерово 31 и 41 года задержали, когда они доставали наркотики из тайника
Двух жителей Кемерово 31 и 41 года задержали, когда они доставали наркотики из тайника
Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области

В отношении латышей возбудили уголовное дело, по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (изготовление и сбыт наркотиков) им грозит до 20 лет заключения. Жителям Кемерово по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотиков) грозит аналогичный срок.

Подозреваемые находятся под стражей.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Задержание#ФСБ#Наркотики
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