60-этажный небоскреб запретили строить в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Возводить 60-этажное жилое здание собирались в Октябрьском районе города. Высотный дом свыше 150 метров планировали начать строить в 2025 году. Сейчас действует этап проектирования.
Интересно, что прокуратура с планами застройщика не согласна. Как сообщил городской прокурор Роман Сивак на пресс-конференции в ТАСС, выбранная территория не сможет выдержать такой тяжеловес. Максимальное количество этажей — 30. В настоящий момент вопрос о постройке такого небоскреба не рассматривается.
Чтобы построить дом, нужно предусмотреть и инфраструктуру: школы, сады, парковочные места и прочее. Работа стала бы колоссальной и пока неосуществимой. Прокуратура выдвинула мэру Максиму Кудрявцеву предостережение о выдаче разрешений на стройку.