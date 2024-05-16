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Пока небоскреб в Новосибирске построить трудно

60-этажный небоскреб запретили строить в Новосибирске

16 мая 2024, 11:59
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Пока небоскреб в Новосибирске построить трудно
Такой высокий жилой дом не сможет выдержать земля, где собирались строить небоскреб в Новосибирске, сообщили в прокуратуре.

Возводить 60-этажное жилое здание собирались в Октябрьском районе города. Высотный дом свыше 150 метров планировали начать строить в 2025 году. Сейчас действует этап проектирования.

Интересно, что прокуратура с планами застройщика не согласна. Как сообщил городской прокурор Роман Сивак на пресс-конференции в ТАСС, выбранная территория не сможет выдержать такой тяжеловес. Максимальное количество этажей — 30. В настоящий момент вопрос о постройке такого небоскреба не рассматривается.

Чтобы построить дом, нужно предусмотреть и инфраструктуру: школы, сады, парковочные места и прочее. Работа стала бы колоссальной и пока неосуществимой. Прокуратура выдвинула мэру Максиму Кудрявцеву предостережение о выдаче разрешений на стройку.

Небоскребы выше 150 метров могут появиться в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Прокуратура#Дом#Небоскреб
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