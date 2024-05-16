60-этажный небоскреб запретили строить в Новосибирске

Интересно, что прокуратура с планами застройщика не согласна. Как сообщил городской прокурор Роман Сивак на пресс-конференции в ТАСС, выбранная территория не сможет выдержать такой тяжеловес. Максимальное количество этажей — 30. В настоящий момент вопрос о постройке такого небоскреба не рассматривается.