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Арестован директор

Арестован директор компании-концессионера по строительству шести школ в Новосибирске

16 мая 2024, 13:10
Фото: 1MI
Арестован директор
В Новосибирске арестовали руководителя компании-концессионера, которая строит школы в городе в рамках ГЧП, сообщили в прокуратуре.

Отто Сопроненко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Директор был задержан 15 мая.

Известно, что в конце 2021 года правительство и ООО «Школа на Николая Сотникова» подписали концессионное соглашение о строительстве шести школ в Новосибирске.

Образовательные учреждения должны были сдать в эксплуатацию в феврале 2023 года. Однако, по данным на май 2024, объекты готовы лишь от 14 до 22%. На строительство было выделено более 3 млрд рублей. Таким образом, бюджет региона понес потери на указанную сумму.

Вечером 16 апреля прокуратура сообщила, что директор компании-концессионера арестован. Под стражей он пробудет два месяца. Уголовное дело продолжают расследовать.

Уголовным делом закончилась «школьная концессия» в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Суд#Строительство#Концессия#Уголовное дело#Арест#Дело
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