Арестован директор компании-концессионера по строительству шести школ в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Отто Сопроненко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Директор был задержан 15 мая.
Известно, что в конце 2021 года правительство и ООО «Школа на Николая Сотникова» подписали концессионное соглашение о строительстве шести школ в Новосибирске.
Образовательные учреждения должны были сдать в эксплуатацию в феврале 2023 года. Однако, по данным на май 2024, объекты готовы лишь от 14 до 22%. На строительство было выделено более 3 млрд рублей. Таким образом, бюджет региона понес потери на указанную сумму.
Вечером 16 апреля прокуратура сообщила, что директор компании-концессионера арестован. Под стражей он пробудет два месяца. Уголовное дело продолжают расследовать.