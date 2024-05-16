Арестован директор компании-концессионера по строительству шести школ в Новосибирске

Образовательные учреждения должны были сдать в эксплуатацию в феврале 2023 года. Однако, по данным на май 2024, объекты готовы лишь от 14 до 22%. На строительство было выделено более 3 млрд рублей. Таким образом, бюджет региона понес потери на указанную сумму.