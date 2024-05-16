Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале выросла до 25 млрд рублей

Совкомбанк быстро растет и при этом планирует платить дивиденды, для чего нужен свободный капитал. Рассматривается вариант оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это предполагает увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии на 1 миллиард штук, примерно до 2 миллиардов акций, что позволит использовать чистую прибыль, в том числе Хоум банка, для органического роста бизнеса и сохранения выплаты дивидендов на уровне 25–30%.