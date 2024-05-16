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Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале выросла до 25 млрд рублей

Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале выросла до 25 млрд рублей

16 мая 2024, 12:25
Фото: Совкомбанк
Совкомбанк увеличил чистую прибыль по МСФО в первом квартале текущего года до 25 миллиардов рублей, о чем говорит отчетность компании. При этом рентабельность акционерного капитала (ROE) банка составила 35%.

За период 12 месяцев, который завершился 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка достигла 97 миллиардов рублей, пишет издание bel.ru. Данный показатель стал рекордным за всю историю банка.

В первом квартале текущего года разовые доходы составили примерно 50% от общей чистой прибыли. Чистая прибыль от регулярного бизнеса (то есть без единовременных доходов) за этот период составила 12,1 миллиарда рублей, что означает 26%-ный рост.

Отчетность по РСБУ отличается от МСФО — в ней не учитывается прибыль дочерних организаций, и она не консолидирует данные по Хоум Банку.

Основным источником чистой прибыли в первом квартале текущего года выступил корпоративный сегмент, активы которого за последние 12 месяцев увеличились на 34% за счет органического роста. Основной вклад в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО внес общий доход от приобретения Хоум Банка в сумме 10 миллиардов рублей.

Высокие процентные ставки, охлаждающие меры Центробанка и увеличивающаяся конкуренция оказывают неблагоприятное влияние на результаты розничного банковского сектора России. Однако Совкомбанк активно работает над развитием залогового кредитования, которое не так подвержено неблагоприятным тенденциям.

Совкомбанк быстро растет и при этом планирует платить дивиденды, для чего нужен свободный капитал. Рассматривается вариант оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это предполагает увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии на 1 миллиард штук, примерно до 2 миллиардов акций, что позволит использовать чистую прибыль, в том числе Хоум банка, для органического роста бизнеса и сохранения выплаты дивидендов на уровне 25–30%.

Акционерный капитал Совкомбанка с начала текущего года увеличился на 14% и составил 301 миллиард рублей, а активы выросли на 13%, достигнув 3,6 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 32%, достигнув 1,1 триллиона рублей, за счет консолидации Хоум Банка и роста залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 8%, достигнув 1,2 триллиона рублей, благодаря органическому росту.

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