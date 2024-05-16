Десятки участников СВО пройдут обучение по программе «Время героев»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Были отобраны первые 83 участника специальной военной операции для участия в этой программе. Обучение начнется 27 мая после того, как они получат свои результаты 20 мая.
Программа «Время героев» предназначена для участников и ветеранов СВО и была разработана по поручению президента РФ. Она сосредоточится на формировании управленческой и психологической компетентности участников, которые будут руководить на должностях государственной и гражданской службы.
Для отбора участников были установлены базовые критерии, такие как управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции и результаты комплексной оценки управленческого потенциала. Среди отобранных участников есть военнослужащие ВС РФ, представители других ведомств, а также добровольцы и ветераны СВО.
Из 83 участников первого уровня обучения 20 человек награждены званиями Героев России, а 64 человека получили ордена Мужества, включая многократных награжденных. Участники представлены разными национальностями и из разных регионов России, включая несколько женщин.
Для участников СВО, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, были созданы условия для прохождения тестирования в рамках отбора на программу. В течение года будет работать 44 центра дистанционной оценки в филиалах Президентской академии, а также рассматривается возможность присоединения региональных филиалов фонда «Защитники Отечества» ко всероссийскому отбору.
Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года и проводится Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.