Горящий КамАЗ попал на видео и стал причиной огромной пробки в Новосибирске

14 мая масштабное возгорание произошло на Левобережном мусорном полигоне. Дым было видно изо всех точек Новосибирска. Прокуратура нашла нарушения в деятельности МУП «САХ». В мэрии заявили, что для полного тушения пожара понадобится несколько дней.