Горящий КамАЗ попал на видео и стал причиной огромной пробки в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
У транспортного средства выгорела кабина. Масштаб возгорания — 2 кв. метра. Пожар потушили прибывшие на месте сотрудники МЧС, с водителем всё в порядке. Последствия пожара сняли на видео проезжающие мимо участники движения.
14 мая масштабное возгорание произошло на Левобережном мусорном полигоне. Дым было видно изо всех точек Новосибирска. Прокуратура нашла нарушения в деятельности МУП «САХ». В мэрии заявили, что для полного тушения пожара понадобится несколько дней.