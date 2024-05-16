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Горящий КамАЗ попал на видео и стал причиной огромной пробки в Новосибирске

Горящий КамАЗ попал на видео и стал причиной огромной пробки в Новосибирске

16 мая 2024, 09:39
Фото: читатель / atas.info
На Большевистской улице в районе дома №37 в Октябрьском районе на проезжей части загорелся грузовик, сообщает пресс-службу ГУ МЧС по региону.

У транспортного средства выгорела кабина. Масштаб возгорания — 2 кв. метра. Пожар потушили прибывшие на месте сотрудники МЧС, с водителем всё в порядке. Последствия пожара сняли на видео проезжающие мимо участники движения.

Видео: читатель / atas.info

14 мая масштабное возгорание произошло на Левобережном мусорном полигоне. Дым было видно изо всех точек Новосибирска. Прокуратура нашла нарушения в деятельности МУП «САХ». В мэрии заявили, что для полного тушения пожара понадобится несколько дней.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Пробка#Камаз#Большевистская улица
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