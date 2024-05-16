Из-за «развращения детей» новосибирцы требуют убрать рекламный щит с Инстасамкой

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Билборд, рекламирующий платформу «Сферум», появился в Новосибирске. Все бы ничего, но на нем изображена скандальная певица Дарья Зотеева, у которой псевдоним «Инстасамка». Такая реклама возмутила жителей Новосибирска. По их мнению, артистка пропагандирует наркотики, алкоголь и эскорт, тем самым развращает детей.
Стоит отметить, что платформу «Сферум» пытаются внедрить в систему образования с прошлого года. Она предназначена для дистанционного общения учителей, школьников и их родителей. Создали программу на базе соцсети «ВКонтакте»: поддерживает его Минцифры РФ.
Когда сибиряки заметили баннер на Димитровском мосту, они обратились к лидеру Союза отцов Сергею Майорову, пишет Сибкрай. Также у родителей должен состояться разговор с детским омбудсменом Надежной Болтенко.