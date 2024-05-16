Из-за «развращения детей» новосибирцы требуют убрать рекламный щит с Инстасамкой

Билборд, рекламирующий платформу «Сферум», появился в Новосибирске. Все бы ничего, но на нем изображена скандальная певица Дарья Зотеева, у которой псевдоним «Инстасамка». Такая реклама возмутила жителей Новосибирска. По их мнению, артистка пропагандирует наркотики, алкоголь и эскорт, тем самым развращает детей.