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Певица рекламирует платформу

Из-за «развращения детей» новосибирцы требуют убрать рекламный щит с Инстасамкой

16 мая 2024, 03:25
Фото: Дарья Зотеева/ВКонтакте
Певица рекламирует платформу
Рекламный щит с лицом Инстасамки появился на улицах в российских регионах: новосибирцам такая идея не понравилась, после чего они решили привлечь общественников, рассказали горожане.

Билборд, рекламирующий платформу «Сферум», появился в Новосибирске. Все бы ничего, но на нем изображена скандальная певица Дарья Зотеева, у которой псевдоним «Инстасамка». Такая реклама возмутила жителей Новосибирска. По их мнению, артистка пропагандирует наркотики, алкоголь и эскорт, тем самым развращает детей.

Стоит отметить, что платформу «Сферум» пытаются внедрить в систему образования с прошлого года. Она предназначена для дистанционного общения учителей, школьников и их родителей. Создали программу на базе соцсети «ВКонтакте»: поддерживает его Минцифры РФ.

Когда сибиряки заметили баннер на Димитровском мосту, они обратились к лидеру Союза отцов Сергею Майорову, пишет Сибкрай. Также у родителей должен состояться разговор с детским омбудсменом Надежной Болтенко.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Скандал#Певица#Совет отцов
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