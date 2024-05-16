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Подросток едва не убила подругу

Изрезавшую подругу школьницу из Новосибирска отправили в московскую психушку

16 мая 2024, 02:25
Фото: Изображение Midjourney
Подросток едва не убила подругу
В столичной психиатрической больнице будет лечиться школьница, которая хотела зверски расправиться со своей одноклассницей, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Страшная трагедия произошла осенью прошлого года. Две одноклассницы вышли на прогулку. Одна завела другую в лес и приступила к жестокой расправе. Она намеревалась убить свою подругу с помощью канцелярского ножа.

Беззащитная девочка обманула свою знакомую, сказав, что в любом случае умрет, поэтому злоумышленница может уже уйти. Школьница приняла слова за правду и покинула место преступления. Пострадавшая с ранениями шла по лесу до населенного пункта, обессилила и позвонила в 112.

Картина ужасала: девочке изрезали все лицо. Причиной преступления стала красота школьницы: нападавшая сказала «ты красивая, теперь ты еще красивее». Сейчас у жертвы не закрывается один глаз, рассказала КП-Новосибирск мать пострадавшей. Она проходила долгую реабилитацию.

Семиклассницу после преступления отправили на экспертизу в психиатрическую клинику Новосибирска. Вскоре ее посадили под домашний арест. Сейчас она в клинике в Москве. Отправили ее туда на неопределенный срок.

Девочка, изрезавшая одноклассницу, четыре месяца ждет прием в психиатрическую клинику
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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#Школьники#Преступление#Расправа#Психбольница
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