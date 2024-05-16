Изрезавшую подругу школьницу из Новосибирска отправили в московскую психушку

Беззащитная девочка обманула свою знакомую, сказав, что в любом случае умрет, поэтому злоумышленница может уже уйти. Школьница приняла слова за правду и покинула место преступления. Пострадавшая с ранениями шла по лесу до населенного пункта, обессилила и позвонила в 112.