Изрезавшую подругу школьницу из Новосибирска отправили в московскую психушку

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Страшная трагедия произошла осенью прошлого года. Две одноклассницы вышли на прогулку. Одна завела другую в лес и приступила к жестокой расправе. Она намеревалась убить свою подругу с помощью канцелярского ножа.
Беззащитная девочка обманула свою знакомую, сказав, что в любом случае умрет, поэтому злоумышленница может уже уйти. Школьница приняла слова за правду и покинула место преступления. Пострадавшая с ранениями шла по лесу до населенного пункта, обессилила и позвонила в 112.
Картина ужасала: девочке изрезали все лицо. Причиной преступления стала красота школьницы: нападавшая сказала «ты красивая, теперь ты еще красивее». Сейчас у жертвы не закрывается один глаз, рассказала КП-Новосибирск мать пострадавшей. Она проходила долгую реабилитацию.
Семиклассницу после преступления отправили на экспертизу в психиатрическую клинику Новосибирска. Вскоре ее посадили под домашний арест. Сейчас она в клинике в Москве. Отправили ее туда на неопределенный срок.