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Published Сегодня, 08:35

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Надругавшегося над ребенком гражданина Казахстана задержали в Новосибирске

Надругавшегося над ребенком гражданина Казахстана задержали в Новосибирске

16 мая 2024, 08:35
Фото: МВД Республики Казахстан
В Новосибирске обнаружили мужчину, который объявлен в международный розыск за половой акт с несовершеннолетним, сообщает МВД Республики Казахстан.

В Новосибирске найден мужчина, которого искал Интерпол за совершение сексуальных действий с несовершеннолетним. Информацию о задержании предоставило МВД Казахстана.

25-летнего подозреваемого взяли под стражу. В скором времени его вернут на территорию Казахстана.

В Новосибирской области регулярно проводят специальные мероприятия для выявления нелегальных иностранцев. Недавно, во время одной из таких операций в хостелах был обнаружен 24-летний гражданин Казахстана, который являлся объектом международного розыска.

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