Надругавшегося над ребенком гражданина Казахстана задержали в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Новосибирске найден мужчина, которого искал Интерпол за совершение сексуальных действий с несовершеннолетним. Информацию о задержании предоставило МВД Казахстана.
25-летнего подозреваемого взяли под стражу. В скором времени его вернут на территорию Казахстана.
В Новосибирской области регулярно проводят специальные мероприятия для выявления нелегальных иностранцев. Недавно, во время одной из таких операций в хостелах был обнаружен 24-летний гражданин Казахстана, который являлся объектом международного розыска.