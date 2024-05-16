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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Ранее были реконструированы другие лечебные корпуса

Названа дата завершения реконструкции детской туберкулезной больницы в Новосибирске

16 мая 2024, 09:27
Фото: 2GIS
Ранее были реконструированы другие лечебные корпуса

Назван срок окончания реконструкции детской туберкулезной больницы Новосибирска

Предстоит снести и построить заново лечебный корпус, рассказали в региональном Министерстве строительства.

В 2024 году запланирован снос здания лечебного корпуса №5, овощехранилища, склада и пищеблока детской туберкулезной больницы в Мочище. Параллельно будет проведен конкурс на определение подрядчика для разработки проектно-сметной документации и строительства нового лечебного корпуса № 5, очистных сооружений и благоустройства территории.

«Завершение данных работ планируется в 4 квартале 2026 года. Всего проектом бюджета Новосибирской области на 2024–2026 годы предусмотрено финансирование данного проекта в размере 885, 6 млн рублей», — сообщили в министерстве строительства Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.Info.

Сейчас корпус № 5 законсервирован, его помещения для лечебных процедур не используются. Таким образом, перевод пациентов в другие больницы на время строительства не потребуется, добавили в региональном Минздраве.

Строительство нового корпуса № 5 — третий этап реконструкции стационара. До этого был реконструирован и введен в эксплуатацию в конце 2016 года лечебный корпус №4. Строительство лечебно-диагностического корпуса №3 было завершено в конце 2021 года.

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#Медицина#Новосибирск#Строительство#Больница#Туберкулез
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