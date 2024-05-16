Названа дата завершения реконструкции детской туберкулезной больницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В 2024 году запланирован снос здания лечебного корпуса №5, овощехранилища, склада и пищеблока детской туберкулезной больницы в Мочище. Параллельно будет проведен конкурс на определение подрядчика для разработки проектно-сметной документации и строительства нового лечебного корпуса № 5, очистных сооружений и благоустройства территории.
«Завершение данных работ планируется в 4 квартале 2026 года. Всего проектом бюджета Новосибирской области на 2024–2026 годы предусмотрено финансирование данного проекта в размере 885, 6 млн рублей», — сообщили в министерстве строительства Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.Info.
Сейчас корпус № 5 законсервирован, его помещения для лечебных процедур не используются. Таким образом, перевод пациентов в другие больницы на время строительства не потребуется, добавили в региональном Минздраве.
Строительство нового корпуса № 5 — третий этап реконструкции стационара. До этого был реконструирован и введен в эксплуатацию в конце 2016 года лечебный корпус №4. Строительство лечебно-диагностического корпуса №3 было завершено в конце 2021 года.