Названы самые разбитые дороги в Новосибирске — в антилидерах мосты

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В неудовлетворительном состоянии находятся Октябрьский и Димитровский мосты. В текущем году их уже начали ремонтировать. На Октябрьском ремонт обещают закончить к декабрю текущего года, что касается Димитровского моста, то там работы поделили на два этапа. Первый закончат до декабря 2024 года, а второй до ноября 2025 года.
Также планируется отремонтировать 14 объектов с общей протяженностью 19 километров. На ремонт выделено 1,7 млрд рублей. О каких именно разбитых участках идет речь, муниципалитет уточнять не стал.
Возникает вопрос о причинах убитого состояния дорожного полотна. Мэрия отвечает, что всему виной теплая весна, пишет Сиб.фм.