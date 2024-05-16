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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Дороги продолжают ремонтировать

Названы самые разбитые дороги в Новосибирске — в антилидерах мосты

16 мая 2024, 13:31
Фото: atas.info
Дороги продолжают ремонтировать
Стали известны самые разбитые городские дороги в Новосибирске, сообщили в мэрии.

В неудовлетворительном состоянии находятся Октябрьский и Димитровский мосты. В текущем году их уже начали ремонтировать. На Октябрьском ремонт обещают закончить к декабрю текущего года, что касается Димитровского моста, то там работы поделили на два этапа. Первый закончат до декабря 2024 года, а второй до ноября 2025 года.

Также планируется отремонтировать 14 объектов с общей протяженностью 19 километров. На ремонт выделено 1,7 млрд рублей. О каких именно разбитых участках идет речь, муниципалитет уточнять не стал.

Возникает вопрос о причинах убитого состояния дорожного полотна. Мэрия отвечает, что всему виной теплая весна, пишет Сиб.фм.

Рабочие переходят на круглосуточный ремонт Димитровского моста в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Мэрия#Мэрия Новосибирска
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