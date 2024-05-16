Названы самые разбитые дороги в Новосибирске — в антилидерах мосты

В неудовлетворительном состоянии находятся Октябрьский и Димитровский мосты. В текущем году их уже начали ремонтировать. На Октябрьском ремонт обещают закончить к декабрю текущего года, что касается Димитровского моста, то там работы поделили на два этапа. Первый закончат до декабря 2024 года, а второй до ноября 2025 года.