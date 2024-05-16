Новосибирские родители возмущены списком артистов музыкального фестиваля

15-16 июня в парке «Арена» пройдет музыкальный фестиваль Черника Music Fest (0+). Год назад на той же площадке прогремел VK Fest. Организатором «Черники» выступает концертное агентство Milk Concert Agency. Директор Яна Шитова рассказала Atas.info, что фестиваль «Черника» к VK Fest отношения не имеет, у него абсолютно другая концепция.