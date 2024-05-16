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Новосибирские родители возмущены списком артистов музыкального фестиваля

Новосибирские родители возмущены списком артистов музыкального фестиваля

16 мая 2024, 06:45
Фото: 1MI
В списке не должно быть артистов, которые пропагандируют деструктивный образ жизни, уверены активисты.

15-16 июня в парке «Арена» пройдет музыкальный фестиваль Черника Music Fest (0+). Год назад на той же площадке прогремел VK Fest. Организатором «Черники» выступает концертное агентство Milk Concert Agency. Директор Яна Шитова рассказала Atas.info, что фестиваль «Черника» к VK Fest отношения не имеет, у него абсолютно другая концепция.

«Не было идеи опираться на VK Fest, у нас разные составы артистов, много активностей, продуманная инфраструктура», — говорит организатор.

Одним из партнеров фестиваля стало арт-пространство «Подземка».

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Между тем, активисты в Новосибирске уже раскритиковали список артистов предстоящего фестиваля. Особое негодование вызвала исполнительница Dead Blonde, которая ранее высказывала антироссийскую позицию. Также у общественников есть вопросы к моральному облику певицы.

Председатель Новосибирского отделения «Союза отцов России» Сергей Майоров уверен: в списке не должно быть тех артистов, которые пропагандируют деструктивный образ жизни.

«Мы сейчас пытаемся развивать духовно-нравственные ценности. А такие артисты, как Элджей, Инстасамка, противоречат этому. Люди, которые пропагандируют асоциальный образ жизни — они как маяк для нашей молодежи, это недопустимо», — сказал Сергей Майоров.

Справка

В списке участников Черника Music Fest в первый день заявлены Элджей, Rasa, Султан Лагучев, NLO, Dava, Mia Boyka, Idris & Leos. Во второй день должны выступить МакSим, Ramil', Mary GU, Джарахов, GSPD & Dead Blonde, Filatov & Karas, Зомб, Ханза, другие.

Стоимость взрослого билета на 2 дня — 5 тысяч рублей, на один день — 3 тысячи рублей. Билет для детей от 6 до 12 дет стоит 1 тысячу рублей, дети до 6 лет проходят бесплатно.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Фестиваль#Музыка#Артисты
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