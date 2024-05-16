Новосибирские застройщики на треть снизили вывод на рынок нового жилья

Posted 16 мая, 02:01
Published 16 мая, 02:01
Modified 16 мая, 02:01
Updated 16 мая, 02:01
За 4 месяца 2024 года новосибирские строительные компании вывели на рынок на 30% меньше квартир, чем в прошлом году. По данным Единого ресурса застройщиков, за январь–апрель 2023 года на продажу было выставлено 17 587 квартир в новостройках, в 2024 году — 12 323 квартиры. В итоге Новосибирская область заняла 5 место в рейтинге российских регионов по выводу на продажу новых объектов.
При этом объемы продаж новостроек по договорам долевого участия только за апрель упали по отношению к марту на 7,5%.
«Несмотря на снижение объём нового строительства существенно опережает число проданных квартир, что увеличивает затоваренность рынка новостроек региона. Даже без запуска новых проектов для реализации всех остатков квартир застройщикам понадобится около 2,5 лет», — считает независимый эксперт по новостройкам Сергей Николаев.
Однако цены на недвижимость в Новосибирске продолжают расти во всех сегментах. По сравнению с апрелем 2023 года новостройки подорожали на 13,8%, цены на вторичном рынке выросли на 9%, подчеркивает Николаев.
На этом фоне дочерняя структура правительства Новосибирской области, «Агентство развития жилищного строительства», объявляет о планах начать возведение большого микрорайона на затапливаемой территории в устье реки Иня. И это при том, что агентство уже начало реализацию более масштабного проекта — микрорайона «Клюквенный» фактически в чистом поле в Калининском районе.
Ранее мы рассказывали о рынке новостроек в одном из самых активно развивающихся районов Новосибирска, Калининском. Мы рассмотрели недостатки новых жилых комплексов, и на основе данных Единого ресурса застройщиков составили антирейтинг — топ-5 новых ЖК, которые считаются самыми худшими с точки зрения качества жизни в них.