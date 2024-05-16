Новосибирские застройщики на треть снизили вывод на рынок нового жилья

За 4 месяца 2024 года новосибирские строительные компании вывели на рынок на 30% меньше квартир, чем в прошлом году. По данным Единого ресурса застройщиков, за январь–апрель 2023 года на продажу было выставлено 17 587 квартир в новостройках, в 2024 году — 12 323 квартиры. В итоге Новосибирская область заняла 5 место в рейтинге российских регионов по выводу на продажу новых объектов.