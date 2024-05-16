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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Пожалуй, это самый большой улов

Новосибирцы меряются своими сморчками — показываем, у кого больше

16 мая 2024, 08:16
Фото: Константин Зеленцов / vk.com/griby_novosibirsk
Пожалуй, это самый большой улов
Новосибирцы в мае ведрами собирают сморчки: фотографиями грибов делятся горожане в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024». Показываем самые больше уловы.

Такой вот улов был в Колыванском районе: «Сегодня прохладно и пасмурно, но я решила прогуляться) Удача была на моей стороне», написала автор поста.

Фото: Евгения Якимчук / vk.com/griby_novosibirsk
Видео: Евгения Якимчук / vk.com/griby_novosibirsk

Сморчки собирают и в Караканском бору. «В низинах с березой и осиной. Сегодня попалось даже штук 10 сморчков, остальное сморчковая шапочка. Всего литров 14. Кто мест не знает, ехать не стоит, найти очень трудно», — делится новосибирец.

Фото: Юрий Куценко / vk.com/griby_novosibirsk

И снова Каракан. И снова целое ведро сморчков.

Фото: Юрий Куценко / vk.com/griby_novosibirsk

Вот таких красавцев находят жители Новосибирской области.

Фото: Лариса Филиппова / vk.com/griby_novosibirsk

Некоторые сморчки такие большие, что достигают размера руки.

Фото: Олеся Белевич / vk.com/griby_novosibirsk

А вот такой улов был в Сокуре. «С 6:00 до 11:00 собирал один! Лес сухой! Мелких много еще, но нужен дождик! Папоротник орляк небольшой еще через пару дней можно собирать», — пишет грибник в соцсетях.

Фото: Serega Zanzaksinov / vk.com/griby_novosibirsk

Грибы собирают пакетами и в Комаровке. «Отличная погода! Кроме меня не похоже, что кто-то ходил в этих местах. Неделю назад примерно нашла 5 только вылезших шляпок. Сегодняшний „улов“ около 5 литров», — пишет сибирячка.

Фото: Елена Здота / vk.com/griby_novosibirsk

Сморчков много не бывает. А в лесах Новосибирской области бывает. Несколько ведер собрала сибирячка.

Фото: Олеся Арсенова / vk.com/griby_novosibirsk
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
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