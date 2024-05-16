Новосибирцы меряются своими сморчками — показываем, у кого больше

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Такой вот улов был в Колыванском районе: «Сегодня прохладно и пасмурно, но я решила прогуляться) Удача была на моей стороне», написала автор поста.
Сморчки собирают и в Караканском бору. «В низинах с березой и осиной. Сегодня попалось даже штук 10 сморчков, остальное сморчковая шапочка. Всего литров 14. Кто мест не знает, ехать не стоит, найти очень трудно», — делится новосибирец.
И снова Каракан. И снова целое ведро сморчков.
Вот таких красавцев находят жители Новосибирской области.
Некоторые сморчки такие большие, что достигают размера руки.
А вот такой улов был в Сокуре. «С 6:00 до 11:00 собирал один! Лес сухой! Мелких много еще, но нужен дождик! Папоротник орляк небольшой еще через пару дней можно собирать», — пишет грибник в соцсетях.
Грибы собирают пакетами и в Комаровке. «Отличная погода! Кроме меня не похоже, что кто-то ходил в этих местах. Неделю назад примерно нашла 5 только вылезших шляпок. Сегодняшний „улов“ около 5 литров», — пишет сибирячка.
Сморчков много не бывает. А в лесах Новосибирской области бывает. Несколько ведер собрала сибирячка.