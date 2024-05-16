О судьбе пляжа Академгородка не смогли договориться мэрия Новосибирска и СО РАН

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Процесс передачи Центрального пляжа Академгородка в муниципальную собственность приостановлен по причине отказа руководства СО РАН от подписания договора безвозмездного пользования имуществом в редакции, предложенной МАУ «Дирекция городских парков», сообщили в мэрии Новосибирска.
«В связи с отсутствием данного договора, а также с учетом позиции Территориального управления Росимущества в Новосибирской области относительно необходимости включения в текст договора пункта об отсутствии у ссудополучателя (МАУ „Дирекция городских парков“) дальнейшего правопритязания на передаваемое федеральное имущество, осуществление передачи имущества в муниципальную собственность не представляется возможным», — ответили в городском департаменте культуры, спорта и молодёжной политики на запрос редакции Atas.Info.
На текущий момент земельный участок, на котором расположен пляж, является федеральной собственностью и предоставлен в безвозмездное пользование Сибирскому отделению Российской академии наук.
«Вопрос о передаче федерального имущества в муниципальную собственность города Новосибирска в настоящее время решить не представляется возможным», — прокомментировали Atas.Info в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
Переговоры о передаче пляжа в управление мэрии начались в 2020 году по инициативе Сибирского отделения РАН. Весной 2023 года стороны сообщали, что «договор находится в стадии заключения».
Формально Центральный пляж не является местом для отдыха, а представляет из себя искусственно намытое техническое сооружение для защиты линии железной дороги от волн водохранилища. Поэтому в списке официальных пляжей он не фигурирует.