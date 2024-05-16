Пилотов едва не ослепили лазером во время посадки в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
Все произошло в темное время суток 14 мая. Самолет перевозил пассажиров из Красноярска в Новосибирск.
Когда воздушное судно садилось в аэропорту, неизвестные лица совершили попытку ослепления пилотов. Это случилось с помощью лазерной указки зеленого цвета.
Однако экипажу удалось совершить благополучную посадку в запланированном месте, по штатному режиму. Приземление прошло без происшествий.
Напомним, что осенью прошлого года на новосибирское пшеничное поле сел самолет. Тогда выжило свыше 140 пассажиров. Сейчас один из пилотов уволился, а второй работает грузчиком и таксистом, из-за нерешенной судьбы.