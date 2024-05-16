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Пилотов ослепить не удалось

Пилотов едва не ослепили лазером во время посадки в Новосибирске

16 мая 2024, 01:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пилотов ослепить не удалось
Экипаж самолета пытались ослепить неизвестные в Новосибирске, сообщил ТГ-канал Aviaincident.

Все произошло в темное время суток 14 мая. Самолет перевозил пассажиров из Красноярска в Новосибирск.

Когда воздушное судно садилось в аэропорту, неизвестные лица совершили попытку ослепления пилотов. Это случилось с помощью лазерной указки зеленого цвета.

Однако экипажу удалось совершить благополучную посадку в запланированном месте, по штатному режиму. Приземление прошло без происшествий.

Напомним, что осенью прошлого года на новосибирское пшеничное поле сел самолет. Тогда выжило свыше 140 пассажиров. Сейчас один из пилотов уволился, а второй работает грузчиком и таксистом, из-за нерешенной судьбы.

Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
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