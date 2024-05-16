После убийства в колонии под Новосибирском осужден экс-сотрудник ФСИН

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По данным суда, все произошло 1 марта 2023 года на территории ИК-13, расположенной в селе Раисино Убинского района. Там сокамерники убили одного из осужденных. В числе обвиняемых был сотрудник исправительной колонии. Он допустил халатность, в результате которой погиб человек.
Сотрудник ФСИН недобросовестно исправлял свои служебные обязанности, допустил использование заключенными колюще-режущие предметов.
Свою вину подсудимый не признал. Суд приговорил его к двум с половиной годам условно, а также запретил ему два года занимать должность в системе ФСИН. Приговор еще можно обжаловать.