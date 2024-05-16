После убийства в колонии под Новосибирском осужден экс-сотрудник ФСИН

По данным суда, все произошло 1 марта 2023 года на территории ИК-13, расположенной в селе Раисино Убинского района. Там сокамерники убили одного из осужденных. В числе обвиняемых был сотрудник исправительной колонии. Он допустил халатность, в результате которой погиб человек.