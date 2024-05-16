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Сотрудника осудили

После убийства в колонии под Новосибирском осужден экс-сотрудник ФСИН

16 мая 2024, 03:32
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Сотрудника осудили
Вынесен приговор за халатность в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №13, где погиб человек, сообщили в Барабинском районном суде.

По данным суда, все произошло 1 марта 2023 года на территории ИК-13, расположенной в селе Раисино Убинского района. Там сокамерники убили одного из осужденных. В числе обвиняемых был сотрудник исправительной колонии. Он допустил халатность, в результате которой погиб человек.

Сотрудник ФСИН недобросовестно исправлял свои служебные обязанности, допустил использование заключенными колюще-режущие предметов.

Свою вину подсудимый не признал. Суд приговорил его к двум с половиной годам условно, а также запретил ему два года занимать должность в системе ФСИН. Приговор еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Приговор#Колония#Тюрьма#ФСИН
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