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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

В мэрии стало на одного чиновника меньше

Пост главы новосибирского департамента ЖКХ покидает Дмитрий Перязев

16 мая 2024, 11:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В мэрии стало на одного чиновника меньше
Руководитель департамента ЖКХ муниципалитета города покидает пост, сообщил глава департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

Дмитрий Перязев проработал в должности руководителя департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 2016 года. Распоряжение подписывал лично бывший мэр Анатолий Локоть.

Об увольнении главы стало известно 16 мая. Михаил Столяров в разговоре с КП-Новосибирск уточнил, что проработает чиновник только до 31 мая. О причинах ухода с поста не сообщается. Кто станет новым начальником, еще неизвестно.

Пока еще действующий глава департамента родился и вырос в Новосибирске. Он является выпускником академии строительства с профессией инженер-строитель.

Фото: мэрия Новосибирска

Напомним, что в мэрии весь май наблюдаются кадровые изменения после вступления в должность мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Громким увольнением стал уход вице-мэра Анны Терешковой.

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