Пост главы новосибирского департамента ЖКХ покидает Дмитрий Перязев

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Дмитрий Перязев проработал в должности руководителя департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 2016 года. Распоряжение подписывал лично бывший мэр Анатолий Локоть.
Об увольнении главы стало известно 16 мая. Михаил Столяров в разговоре с КП-Новосибирск уточнил, что проработает чиновник только до 31 мая. О причинах ухода с поста не сообщается. Кто станет новым начальником, еще неизвестно.
Пока еще действующий глава департамента родился и вырос в Новосибирске. Он является выпускником академии строительства с профессией инженер-строитель.
Напомним, что в мэрии весь май наблюдаются кадровые изменения после вступления в должность мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. Громким увольнением стал уход вице-мэра Анны Терешковой.