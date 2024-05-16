У блогера Влада А4 Бумаги и Юлии Годуновой родился первый ребенок

В 2020 году он занял 32-е место в рейтинге Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет». Сейчас на его канале более 45 млн подписчиков. Его активно приглашают сниматься в рекламе. Он был лицом Fanta, Coca-Cola, Halls, Colgate, Dirol, «Бургер Кинг», «Магнита», «Твоё». У него также есть мерч с принтом бренда «А4». Интересно, что в 2023 году блогер отсудил миллион рублей у новосибирской компании за подделку бренда. Вместе с крупными компаниями он запустил бизнес: на полках магазинов можно найти его чипсы и лимонад. Бумага считается самым богатым блогером среди российских контентмейкеров. Он задаривает девушку роскошными подарками в виде машины и украшений. А пару лет назад блогер купил квартиру рядом с Кремлем за 500 млн рублей.