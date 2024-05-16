У блогера Влада А4 Бумаги и Юлии Годуновой родился первый ребенок

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Влад Бумага родился и вырос в Минске. После школы он не пошел получать образование, а завел YouTube-канал. Он снимал видео различного формата. Сначала экспериментировал с популярными роликами вроде «вопрос-ответ», «детские фото» и прочие идеи. Однако слава к нему пришла не сразу. Настоящую популярность он получил после челленджей. Он проводил разные испытания: например, оставался ночевать в закрытом батутном центре, обливал себя ледяной водой, имитировал эмоджи. Аудитории понравился такой контент и видео начали набирать по несколько миллионов просмотров. В основном, смотрят его дети и подростки.
В 2020 году он занял 32-е место в рейтинге Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет». Сейчас на его канале более 45 млн подписчиков. Его активно приглашают сниматься в рекламе. Он был лицом Fanta, Coca-Cola, Halls, Colgate, Dirol, «Бургер Кинг», «Магнита», «Твоё». У него также есть мерч с принтом бренда «А4». Интересно, что в 2023 году блогер отсудил миллион рублей у новосибирской компании за подделку бренда. Вместе с крупными компаниями он запустил бизнес: на полках магазинов можно найти его чипсы и лимонад. Бумага считается самым богатым блогером среди российских контентмейкеров. Он задаривает девушку роскошными подарками в виде машины и украшений. А пару лет назад блогер купил квартиру рядом с Кремлем за 500 млн рублей.
Пользователи интернета называют блогера плагиатором. Хейтеры предъявляют ему за кражу контента у других блогеров. Причем можно рассматривать любые его видео и увидеть неоригинальные идеи. На него выпускали десятки разоблачений. Касается это не только видео, но и его продукции. Ранее блогерша Анастасия Ивлеева обвинила его в копировании, так как чипсы и газировку со своим лицом она выпустила раньше, а у Бумаги совпадает даже дизайн. В соцсетях многие пользователи критикуют Влада:
«Я не понимаю, как такая полнейшая чушь набирает просмотры? Ужас просто. Ничего хорошего дети не наберутся, просматривая их „видосики“. По большому счету очень много мусора, а полезного контента на минимуме»;
«Это наверное самый ужасный канал, который я когда-либо видел в своей жизни! На этом канале Влад А4 со своей командой несет чушь, которая ничему не учит детей! Влад А4 постоянно плагиатит видео у западных блогеров»;
«За подобными каналами стоит пристально следить. Всем известно, насколько дети уязвимы и восприимчивы, а такое просмотренное нечто ведёт прямо к деградации».
Юлия Годунова — это невеста Влада Бумаги. Белорусская блогерша начала свой путь в блогерстве с совместных видео с другом Дмитрием Ермузевичем. Тогда подписчиков привлекла открытость и юмор девушки. Многие фолловеры «шипперили» блогеров и считали их идеальной парой. Однако они лишь друзья, которые до сих пор поддерживают теплые отношения. Девушка завела свой Ютуб-канал и также начала набирать популярность, снимая влоги. Многие узнали о ней после новости о романе с Владом. Парень к тому времени уже был весьма популярен. Познакомилась пара на съемках. Сейчас Юлия увлекается музыкой, ведет блог, а теперь она стала мамой.
Блогеры встречаются уже шесть лет. Влад сделал Юле предложение в прошлом году. В 2024 году подписчики узнали о беременности девушки. В блоге она транслировала свои мысли, фото и видео во время своего положения. Накануне, 15 мая, стало известно, что Юля родила. Произошло это еще 8 мая, однако эту информацию все держали в секрете. У пары родилась дочка. Ее назвали Оливия. Подписчиков умилили трогательные фотографии с роддома. На снимках и Влад и Юля едва не плачут от счастья. На выписку приехали все близкие друзья пары, в том числе Дима Ермузевич, Джиган и Оксана Самойлова.