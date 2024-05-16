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Чиновница увольняется

Вице-мэра Анну Терешкову уволил новый мэр Новосибирска

16 мая 2024, 11:41
Фото: Спортивный Новосибирск/ВКонтакте
Чиновница увольняется
Чиновницу Анну Терешкову официально уволили из мэрии Новосибирска, о чем сообщил глава департамента информационной политики Михаил Столяров.

Анна Терешкова работала в муниципалитете более 10 лет. Она была начальницей департамента культуры, спорта и молодежной политики, а также являлась вице-мэром. Работала чиновница в команде экс-мэра Анатолия Локтя.

После назначения нового главы города Максима Кудрявцева, многие посты потеряли своих начальников. Кто-то ушел по собственной инициативе, а с кем-то пришлось попрощаться. Вечером 13 мая стало известно об увольнении Анны Терешковой.

Распоряжение об увольнении уже подписал мэр, пишет VN ru. Об этом стало известно 16 мая, однако заявление было подписано еще 14 числа. Официально Терешкова покинет свой пост 14 июня, так как она уходит на месяц в отпуск.

Примечательно, что с сайта мэрии сразу же убрали имя чиновницы из списка заместителей и со страницы департамента. Как рассказала Atas.info Терешкова, она не расстраивается из-за ухода, ведь теперь она может уделить время мужу и пяти детям.

Анна Терешкова рассказала, чем займется после 10 лет работы в мэрии Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мэрия#Анна Терешкова#Мэрия Новосибирска#Увольнение
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