Юную мать с маленькой дочкой сбил автомобиль на «зебре» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
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Updated Сегодня, 04:10
16 мая около 7 утра в Ленинском районе Новосибирска 22-летняя мама с 4-детней дочкой пересекали улицу Титова в районе дома №40. Делали они это с учетом правил дорожного движения, на разрешающий сигнал светофора. В этот момент их сбил автомобиль «Субару Легаси».
Мать с дочерью увезли в больницу.
Вердикт вынесут по результатам административного расследования.
Ранним утром 13 мая в Новосибирске столкнулись автобус и легковушка, один человек погиб. Еще несколько пострадали. Позже появилось видео происшествия.