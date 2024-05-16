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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:10

Юную мать с маленькой дочкой сбил автомобиль на «зебре» в Новосибирске

Юную мать с маленькой дочкой сбил автомобиль на «зебре» в Новосибирске

16 мая 2024, 04:08
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Сибирячка переходила с малышкой проезжую часть улицы Титова, сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции.

16 мая около 7 утра в Ленинском районе Новосибирска 22-летняя мама с 4-детней дочкой пересекали улицу Титова в районе дома №40. Делали они это с учетом правил дорожного движения, на разрешающий сигнал светофора. В этот момент их сбил автомобиль «Субару Легаси».

Мать с дочерью увезли в больницу.

Вердикт вынесут по результатам административного расследования.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Ранним утром 13 мая в Новосибирске столкнулись автобус и легковушка, один человек погиб. Еще несколько пострадали. Позже появилось видео происшествия.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
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