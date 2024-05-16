Юную мать с маленькой дочкой сбил автомобиль на «зебре» в Новосибирске

16 мая около 7 утра в Ленинском районе Новосибирска 22-летняя мама с 4-детней дочкой пересекали улицу Титова в районе дома №40. Делали они это с учетом правил дорожного движения, на разрешающий сигнал светофора. В этот момент их сбил автомобиль «Субару Легаси».