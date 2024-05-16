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Женщина в состоянии опьянения устроила ДТП возле цирка в Новосибирске

Женщина в состоянии опьянения устроила ДТП возле цирка в Новосибирске

16 мая 2024, 07:46
Фото: 1MI
15 мая на улице Челюскинцев в районе цирка женщина на «Ниссане» подрезала другое авто и в итоге врезалась в ограждение. Кадры последствий попали на видео.

Свидетели ДТП остановили водителя и вывели его из салона. Оказалось, что женщина плохо ориентируется в пространстве и неустойчиво стоит на ногах. Очевидцы сообщили, что ее машина перед ДТП ехала неровно. Сама виновница ДТП все обвинения отрицала.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе полиции уточнили, что на водителя составили протокол о вождении в состоянии опьянения. По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ женщине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Опьянение#Госавтоинспекция
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