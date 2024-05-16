Женщина в состоянии опьянения устроила ДТП возле цирка в Новосибирске

Свидетели ДТП остановили водителя и вывели его из салона. Оказалось, что женщина плохо ориентируется в пространстве и неустойчиво стоит на ногах. Очевидцы сообщили, что ее машина перед ДТП ехала неровно. Сама виновница ДТП все обвинения отрицала.