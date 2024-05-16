Зожник похудел на 26 кг и чуть не умер — его спасли врачи из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
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Updated Сегодня, 01:39
Молодому мужчине, резко похудевшему на 26 кг, всего 33 года. Он проживает в Кемеровской области. Сибиряк едва не умер из-за серьезного похудения. Он «сбросил» 26 килограмм.
Мужчина худел сознательно: делал физические упражнения и мало употреблял жидкость. В свой период жизни он сталкивался с тромбозом вен, в левой ноге. Однажды ему стало плохо в самолете. После этого врачи диагностировали ему тромбоз вен нижней конечности, а также тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность.
Новосибирский медицинские специалисты центра Мешалкина прооперировали пациента. Теперь он обязан пить всю жизнь прописанные лекарства, чтобы не произошло летального исхода из-за серьезных болезней.