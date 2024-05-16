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Сибиряка спасли врачи

Зожник похудел на 26 кг и чуть не умер — его спасли врачи из Новосибирска

16 мая 2024, 01:37
Фото: 1MI
Сибиряка спасли врачи
Житель Кемеровской области едва не лишился жизни из-за резкого похудения — историю его спасения рассказали в НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина.

Молодому мужчине, резко похудевшему на 26 кг, всего 33 года. Он проживает в Кемеровской области. Сибиряк едва не умер из-за серьезного похудения. Он «сбросил» 26 килограмм.

Мужчина худел сознательно: делал физические упражнения и мало употреблял жидкость. В свой период жизни он сталкивался с тромбозом вен, в левой ноге. Однажды ему стало плохо в самолете. После этого врачи диагностировали ему тромбоз вен нижней конечности, а также тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность.

Новосибирский медицинские специалисты центра Мешалкина прооперировали пациента. Теперь он обязан пить всю жизнь прописанные лекарства, чтобы не произошло летального исхода из-за серьезных болезней.

Фото: НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Минздрава России
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