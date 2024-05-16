Зожник похудел на 26 кг и чуть не умер — его спасли врачи из Новосибирска

Мужчина худел сознательно: делал физические упражнения и мало употреблял жидкость. В свой период жизни он сталкивался с тромбозом вен, в левой ноге. Однажды ему стало плохо в самолете. После этого врачи диагностировали ему тромбоз вен нижней конечности, а также тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность.