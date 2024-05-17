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Задержание

Банду наркоторговцев поймали полицейские в Новосибирской области

17 мая 2024, 09:45
Фото: 1MI
Задержание
Пятеро новосибирцев торговали запрещенными веществами в регионе и на территории соседних субъектов, уточнили в полиции.

Полицейскими пресечена деятельность группы лиц, распространявших наркотические средства на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Пять жителей областного центра сбывали запрещенные вещества через сеть тайников. Во время обысков у задержанных были обнаружены наркотики в особо крупном размере, а также травматические пистолеты.

Сейчас все подозреваемые заключены под стражу, расследование уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области, продолжается.

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