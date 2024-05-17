Банду наркоторговцев поймали полицейские в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Полицейскими пресечена деятельность группы лиц, распространявших наркотические средства на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Пять жителей областного центра сбывали запрещенные вещества через сеть тайников. Во время обысков у задержанных были обнаружены наркотики в особо крупном размере, а также травматические пистолеты.
Сейчас все подозреваемые заключены под стражу, расследование уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области, продолжается.