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Местные жители испугались звуков взрывов

Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск: какие последствия

17 мая 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Местные жители испугались звуков взрывов
Несколько беспилотников были отправлены со стороны ВСУ в Новороссийск 17 мая, констатировал факт губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Российские объекты намеревалась атаковать Украина. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что всего силами противовоздушной обороны отразили более десяти беспилотных аппаратов, которые запустили до Новороссийска. Когда они упали, то произошли небольшие возгорания. Их устранили. Глава края попросил местных жителей не поддаваться панике.

Фото: ТГ-канал Вениамина Кондратьева

Стоит отметить, что звуки взрывов россияне слышали около трех часов ночи. Грохот продолжался как минимум до пяти утра. С четырех звучала сирена. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал предупреждающее сообщение:

«Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон!».

Оперштаб Краснодарского края проинформировал население, в случае падения беспилотника вблизи людей:

Инструкция, что делать, если рядом с вами летит беспилотникИнструкция, что делать, если рядом с вами летит беспилотник
Инструкция, что делать, если рядом с вами летит беспилотник

Как уточнили в Минобороны днем 17 мая, за всю ночь средства ПВО уничтожили более 50 БПЛА на территории Крымского полуострова и 44 над Краснодарским краем, передают «Новые известия». В результате атаки, в Севастополе частично было отключено электричество. Также, когда действует сигнал воздушной тревоги, перестает ходить общественный транспорт.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Украина#Пожар#Россия#Дрон#Беспилотники#Атака#Все материалы авторов
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