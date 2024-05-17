Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск: какие последствия

Как уточнили в Минобороны днем 17 мая, за всю ночь средства ПВО уничтожили более 50 БПЛА на территории Крымского полуострова и 44 над Краснодарским краем, передают «Новые известия». В результате атаки, в Севастополе частично было отключено электричество. Также, когда действует сигнал воздушной тревоги, перестает ходить общественный транспорт.