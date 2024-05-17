Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск: какие последствия

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Российские объекты намеревалась атаковать Украина. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что всего силами противовоздушной обороны отразили более десяти беспилотных аппаратов, которые запустили до Новороссийска. Когда они упали, то произошли небольшие возгорания. Их устранили. Глава края попросил местных жителей не поддаваться панике.
Стоит отметить, что звуки взрывов россияне слышали около трех часов ночи. Грохот продолжался как минимум до пяти утра. С четырех звучала сирена. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал предупреждающее сообщение:
«Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон!».
Оперштаб Краснодарского края проинформировал население, в случае падения беспилотника вблизи людей:
Как уточнили в Минобороны днем 17 мая, за всю ночь средства ПВО уничтожили более 50 БПЛА на территории Крымского полуострова и 44 над Краснодарским краем, передают «Новые известия». В результате атаки, в Севастополе частично было отключено электричество. Также, когда действует сигнал воздушной тревоги, перестает ходить общественный транспорт.