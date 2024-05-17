Битва за столицу Сибири: почему Новосибирск хуже Красноярска

После громкого высказывания, Лебедеву ответил бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Он призвал известного дизайнера не оскорблять соседей, однако сам согласился, что Красноярск развивается куда более динамично. Лебедев на этом не остановился. В другой раз он заявил, что Новосибирск просто забыли построить, спроектировать пространства, поставить красивые здания. А вот Красноярск и на вид прекрасен и на вкус. Речь идет о том, что там много ресторанов, да и вообще дизайнер назвал Красноярск кулинарной столицей. В Новосибирске же гастротуризм только развивается.