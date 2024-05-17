Битва за столицу Сибири: почему Новосибирск хуже Красноярска

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Одни сибиряки считают, что Красноярск в своем развитии обошел Новосибирск, другие уверены — Новосибирск прогрессивней всех. Споры разгораются в соцсетях. Все люди делятся четко на два лагеря, выбирающих один из городов. Однако не найти однозначного ответа на вопрос, какой город лучше и кто достоит неофициального звания столицы Сибири.
Главным критиком Новосибирска является дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он неоднократно называл Красноярск столицей Сибири. Новосибирск городом он не считает вообще. Единственный плюс мегаполиса — новый терминал аэропорта.
«Новосибирск — это провинция. Такое ощущение, что люди там живут временно. Просто приезжают заработать денег и уехать. Такое вот у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы сделать нормальное уютное место, в которое хотелось бы прилетать просто ради города, они сделали не знаю даже что. Только наука там на высоте», — сказал блогер.
После громкого высказывания, Лебедеву ответил бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Он призвал известного дизайнера не оскорблять соседей, однако сам согласился, что Красноярск развивается куда более динамично. Лебедев на этом не остановился. В другой раз он заявил, что Новосибирск просто забыли построить, спроектировать пространства, поставить красивые здания. А вот Красноярск и на вид прекрасен и на вкус. Речь идет о том, что там много ресторанов, да и вообще дизайнер назвал Красноярск кулинарной столицей. В Новосибирске же гастротуризм только развивается.
Интересно, что оговорку по Фрейду (а может быть и нет) сделал и премьер-министр России Дмитрий Медведев, когда назвал Красноярск столицей Сибири. Случилось это в 2019 году, когда он побывал на Универсиаде.
«11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями. Я хочу искренне поздравить всех победителей Зимней Универсиады-2019», — оговорился Медведев.
В спорах пользователей зачастую побеждает Красноярск. Про него говорят, пишут и отстаивают. Причем делают это как жители Новосибирска, так и жители Красноярска. Многие склоняются к тому, что в Красноярске больше зарплата, но дороже жилье, он располагается едва ли не в центре страны, имеет свою историю, красивее Новосибирска, но вот минус — метро там нет. А вот столица Сибири не может похвастаться большими зарплатами, зато затянутым строительством метро, четвертого моста, школ и поликлиник, а также разбитыми дорогами — да.
«Красноярск в последние годы посимпатичнее стал, но экология перечёркивает всё — загазованность из-за расположения в низине Енисея, где скапливается дым от угля, выхлопов машин, выбросы производств. Да и климат такой себе. Если и переезжать сюда, то очень ненадолго. Цены на жилье сильно выросли, что тоже не в плюс, но это везде так»;
«Мне Красноярск больше нравится, хотя Новосиб тоже симпатичный и с удовольствием его посещаем»;
«Из этих двух однозначно ни тот, ни другой. (Сам родился и живу в Новосибирске, если что. Но надеюсь свалить отсюда при первой же возможности. Пока что работа держит)»;
«Какой Новосибирск, вы о чем? Обыватели выбирают Новосибирск ведь он 3 по численности населения город. А по фактам давайте пройдемся? Большой минус у Новосибирска, это пыль! Весной летом пыльные бури, гулять по городу невозможно, песок на зубах! А летом еще и мошкара в центре города съедает, как в поселке городского типа в тайге. Зимой в Новосибирске вообще дороги не чистят! В Красноярске сильно чище на улице во все сезоны, и никакой мошкары, город сильно красивее и природой и архитектурой. Общественный транспорт: в Новосибирске скотовозки пазики и маршрутки по типу газелей, метро конечно большой плюс, трамваи и троллейбусы 70-80х годов! в Красноярске же основная масса низкопольные автобусы, причем много прям новых, так же новые трамваи и троллейбусы! Из этих городов нужно выбирать однозначно Красноярск! Жить комфортнее, и перспективы у города большие».