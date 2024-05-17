Бульдозеристы рассказали, как на самом деле тушат пожар на Левобережном полигоне

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Вечером 14 мая на Левобережном мусорном полигоне вспыхнул сильный пожар. Новосибирцы могли наблюдать мощный столп дыма из разных районов города. Сейчас работы по ликвидации возгорания продолжаются, заботы легли на плечи сотрудников МУП «Спецавтохозяйство». Трое суток они борются с задымлением на полигоне.
Федора Андрейчука, опытного бульдозериста с 18-летним стажем, корреспондент застал во время короткого обеда. Ну как, обеда, — скорее, перекуса: «Быстро поел — и сразу за работу», — говорит Федор.
На ликвидации возгорания бульдозерист работает третий день — с того момента, как после выходного заступил на смену. Условия и график не для слабаков — с 8 утра до 8 вечера, одновременно с Федором работают еще несколько бульдозеристов.
«Всю работу делаем мы. Пожарные дежурят на случай, если загорится. Дело идет к завершению, основные очаги сбили, горела большая площадь, сейчас осталось немного. Устаем, конечно, ну, а что поделаешь — работа есть работа. Работа у нас обычная, только сложнее и труднее», — рассказывает бульдозерист.
Федор Андрейчук говорит, что помогает многолетний опыт работы:
«А что запахи? Маски надеваем, но в них дышать тяжело. Скорее, помогает привычка — столько лет работаю. О рисках не думаю. Я привычный, знаю, как что делать. Новичков в такое пекло не пускаем, они грунт двигают по поверхности, а на срезке опытные бульдозеристы работают».
Технологический процесс собеседник описал коротко так: чашей бульдозера снимают прогоревший слой (до полуметра), перемешивают, чтобы снять жар. Бульдозер давит сверху, перекрывая доступ кислорода, затем закрывают грунтом.
Федор Андрейчук говорит, что все годы его работы в МУП «Спецавтохозяйство» его привлекают к тушению возгораний.
Дмитрий Чайко — сменщик Федора Андрейчука. Побеседовать с бульдозеристом удалось между сменами. На тушении возгорания работал практически с самого начала — 14 мая с 7 часов вечера, ради этого раньше приехал на смену.
«Я был в ночь, завтра выхожу в день. Сейчас на полигоне работает мой напарник. Обстановка напряженная: дым, огонь. Обычная работа, только в тяжелых условиях. Как справляемся? Легкие, наверное, у нас такие (смеется. — Прим. ред.). А если честно — машина хорошая новая — „Четра“. МУП „САХ“ купил. Кабина очень плотная, кислорода хватает минут на 20, туда дым не проникает. Потом выезжаешь в место, где нет дыма, набираешь кислорода — и снова поехал», — рассказывает Дмитрий Чайко.
Без ложной скромности собеседник признал, что основную работу делает бульдозер:
«Пламя огня могут сбить пожарные расчеты, но сейчас они стоят на случай, если случится возгорание, вдруг под трактором что-то загорится. Всякое может быть. На участках, которые мы уже отработали, пожарные могут подлить воды. К тому же, влажный мусор лучше утаптывать».
В семье бульдозериста сложилась целая профессиональная династия. Вместе с Дмитрием в МУП «САХ» работают его брат и сын.
«Брат Алексей старше меня на 4 года. Я работаю в компании с 2009-го, Алексей — с 2004-го. Изначально я устраивался в „ДЭУ-3“, к нему относился полигон. Я сам родом из деревни, из Чулымского района, село Чикман. Брат раньше уехал, потом я. Сначала устроился на мусоровоз, потом сеял зерно на К-700 — люблю тяжелую технику. Затем брат позвал на бульдозер работать: „Пойдешь?“ „Пошли“. с 2009 года непрерывно работаю на бульдозере», — рассказывает Дмитрий Чайко.
Сын пошел по его стопам, выбрав бульдозер. Пока он учится на бульдозериста, сейчас сдает на права.
По прогнозам собеседников, последствия пожара полностью ликвидируют в течение трех дней.