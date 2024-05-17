ДОМ. РФ реализует новый девелоперский проект в регионах России

Для застройки определен участок площадью 2,2 гектара в поселке Элитный (Мичуринский сельсовет). В рамках проекта будут возведены два многоквартирных дома высотностью до 8 этажей. Общая площадь этих объектов — 65 500 квадратных метров, площадь квартир — около 35 000 квадратных метров. В ЖК предусмотрена вся необходимая социальная и бытовая инфраструктура, включая подземные стоянки для машин и встроенные коммерческие помещения.