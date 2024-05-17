ДОМ. РФ реализует новый девелоперский проект в регионах России

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Для застройки определен участок площадью 2,2 гектара в поселке Элитный (Мичуринский сельсовет). В рамках проекта будут возведены два многоквартирных дома высотностью до 8 этажей. Общая площадь этих объектов — 65 500 квадратных метров, площадь квартир — около 35 000 квадратных метров. В ЖК предусмотрена вся необходимая социальная и бытовая инфраструктура, включая подземные стоянки для машин и встроенные коммерческие помещения.
На церемонии закладки первого камня комплекса выступил замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Он назвал проекты ДОМ.РФ Девелопмент хорошей возможностью для применения на практике широкого спектра профессиональных компетенций компании, основанных на опыте сопровождения и финансирования проектов жилстроительства, формирования современной городской среды, внедрения цифровых сервисов и разработки норм экологичной, энергоэффективной стройки. По итогам реализации проектов повысится качество жизни людей, проживающих в комфортном, дружелюбном для семей, безопасном пространстве, отметил Филиппов.
Генподрядчиком проекта по строительству нового ЖК в Новосибирске выступит ГК «Первый строительный фонд». Возведение объектов будет осуществляться с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ. При строительстве будут использоваться лучшие урбанистические практики и «зелёные» технологии. По плану реализация проекта должна завершиться в 2027 году.