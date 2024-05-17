Еще одно подпольное казино накрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
16 мая на улице Титова силовики нагрянули в нелегальное казино. В ходе обыска найдены деньги и оборудование — больше 20 единиц. Всё было изъято.
Силовики задержали 20-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Им изберут меру пресечения в ближайшее время. СК возбудил уголовное дело, по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ фигурантам грозит до 6 лет тюремного заключения. Их подельников устанавливают.
В апреле аналогичный преступный бизнес выявили и закрыли на Бориса Богаткова. Организаторов взяли под стражу, а само помещение арестовали — такое произошло впервые.