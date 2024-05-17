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Еще одно подпольное казино накрыли в Новосибирске

Еще одно подпольное казино накрыли в Новосибирске

17 мая 2024, 06:17
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В Ленинском районе Новосибирска действовало нелегальное казино, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

16 мая на улице Титова силовики нагрянули в нелегальное казино. В ходе обыска найдены деньги и оборудование — больше 20 единиц. Всё было изъято.

Силовики задержали 20-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Им изберут меру пресечения в ближайшее время. СК возбудил уголовное дело, по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ фигурантам грозит до 6 лет тюремного заключения. Их подельников устанавливают.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В апреле аналогичный преступный бизнес выявили и закрыли на Бориса Богаткова. Организаторов взяли под стражу, а само помещение арестовали — такое произошло впервые.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#СУ СК#Казино#Подпольное казино
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