Еще одно подпольное казино накрыли в Новосибирске

Силовики задержали 20-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Им изберут меру пресечения в ближайшее время. СК возбудил уголовное дело, по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ фигурантам грозит до 6 лет тюремного заключения. Их подельников устанавливают.