iPhone 15 рекордно подешевел в России — за сколько его могут купить новосибирцы

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Линейка Айфон 15 вышла практически полгода назад. После выпуска гаджет стоил от 170 тысяч рублей. В мае 2024 года он стал дешевле на 40% — теперь его можно купить за 69 тысяч рублей.
На стоимость флагманского устройства Apple влияют разные характеристики: например, объем памяти или даже цвет. В целом, на российском рынке тенденция снижения цены за этот смартфон наблюдается ежегодно. Перед презентацией новой модели, дешевеют старые. Многие покупатели связывают это с интенсивной конкуренцией в сфере технологий на рынке.
Важно отметить, что из-за санкций против России, у пользователей работают не все функции айфонов. Например, некоторые приложения пропали из онлайн-магазина, бесконтактная оплата через телефон по-прежнему остается недоступной. Однако гаджет продолжают покупать.
В Новосибирске на сайте Авито можно найти Айфон еще дешевле: за 66 тысяч рублей. Речь идет о простой модели на 128 гб памяти. За модель Pro Max на 256 гб просят от 120 тысяч, хотя раньше цены начинались от 170 минимум.
На сайте Мвидео предлагают телефоны немного дороже: от 80 тысяч рублей. Если для вас важна память, то можно купить модель на 256 гб, от 100 тысяч рублей.
Айфон с памятью на 512 гб можно купить от 120 тысяч рублей. Магазин re-store продает такую модель за 129 тысяч.
Для заядлых пользователей, которым важна память устройства, можно купить гаджет на один терабайт (1000 гб). В магазине dns новосибирцу такой смартфон обойдется в 196 тысяч рублей, хотя изначально цена на модель составляла 250 тысяч рублей.
Отметим, что увидеть новый iPhone 16 россияне ожидают осенью. Что нового подготовили разработчики для клиентов, пока неизвестно.