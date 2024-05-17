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Новый гаджет стал дешевле

iPhone 15 рекордно подешевел в России — за сколько его могут купить новосибирцы

17 мая 2024, 06:20
Фото: 1MI
Новый гаджет стал дешевле
iPhone 15 в России стал дешевле весной 2024. Разбираемся, сколько сейчас стоит гаджет в Новосибирске.

Линейка Айфон 15 вышла практически полгода назад. После выпуска гаджет стоил от 170 тысяч рублей. В мае 2024 года он стал дешевле на 40% — теперь его можно купить за 69 тысяч рублей.

На стоимость флагманского устройства Apple влияют разные характеристики: например, объем памяти или даже цвет. В целом, на российском рынке тенденция снижения цены за этот смартфон наблюдается ежегодно. Перед презентацией новой модели, дешевеют старые. Многие покупатели связывают это с интенсивной конкуренцией в сфере технологий на рынке.

Важно отметить, что из-за санкций против России, у пользователей работают не все функции айфонов. Например, некоторые приложения пропали из онлайн-магазина, бесконтактная оплата через телефон по-прежнему остается недоступной. Однако гаджет продолжают покупать.

В Новосибирске на сайте Авито можно найти Айфон еще дешевле: за 66 тысяч рублей. Речь идет о простой модели на 128 гб памяти. За модель Pro Max на 256 гб просят от 120 тысяч, хотя раньше цены начинались от 170 минимум.

Айфоны подешевелиАйфоны подешевели
Айфоны подешевелиАйфоны подешевели
Айфоны подешевели
Фото: Авито

На сайте Мвидео предлагают телефоны немного дороже: от 80 тысяч рублей. Если для вас важна память, то можно купить модель на 256 гб, от 100 тысяч рублей.

Цена зависит от модели, памятиЦена зависит от модели, памяти
Цена зависит от модели, памятиЦена зависит от модели, памяти
Цена зависит от модели, памяти
Фото: mvideo.ru

Айфон с памятью на 512 гб можно купить от 120 тысяч рублей. Магазин re-store продает такую модель за 129 тысяч.

Модель с большой памятью стоит дорожеМодель с большой памятью стоит дороже
Модель с большой памятью стоит дороже
Фото: re-store.ru

Для заядлых пользователей, которым важна память устройства, можно купить гаджет на один терабайт (1000 гб). В магазине dns новосибирцу такой смартфон обойдется в 196 тысяч рублей, хотя изначально цена на модель составляла 250 тысяч рублей.

Модель на 1000 гб стоит дороже всегоМодель на 1000 гб стоит дороже всего
Модель на 1000 гб стоит дороже всего
Фото: dns-shop.ru

Отметим, что увидеть новый iPhone 16 россияне ожидают осенью. Что нового подготовили разработчики для клиентов, пока неизвестно.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Стоимость#Телефон#Айфон#Все материалы авторов
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