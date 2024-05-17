iPhone 15 рекордно подешевел в России — за сколько его могут купить новосибирцы

В Новосибирске на сайте Авито можно найти Айфон еще дешевле: за 66 тысяч рублей. Речь идет о простой модели на 128 гб памяти. За модель Pro Max на 256 гб просят от 120 тысяч, хотя раньше цены начинались от 170 минимум.