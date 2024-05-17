Извержение вулканов по всему миру: так ли это необычно

По информации издания newkhakasiya.online, стихия подобного масштаба может представлять угрозу лишь для тех, кто живет на склонах вулканов или неподалеку от них. Эксперты встревожены тем, что очередное повышение активности вулкана в Исландии может пойти по сценарию извержения вулкана Лаки в 1783 году, когда было зафиксировано очень мощное излияние лавы с выбросами токсичного газа. Ядовитое облако накрыло не только Европу и восточную часть Северной Америки, но и Египет и, вероятно, Индию, отравляя на своем пути воздух и вызывая голод.