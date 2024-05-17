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Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Извержение вулканов по всему миру: так ли это необычно

Извержение вулканов по всему миру: так ли это необычно

17 мая 2024, 18:24
Фото: 1MI
То, что активность вулканов по всему миру возросла, сложно не заметить: об их извержениях приходят новости со всех концов земного шара. Но стоит ли человечеству беспокоиться?

Как сообщает sciencefocus.com, кроме проснувшихся европейских вулканов на планете извергается еще 45. Специалисты уверяют, что их активность не столь велика: наблюдаются взрывы незначительной силы, извержения лавы и возникновение небольших пирокластических потоков.

По информации издания newkhakasiya.online, стихия подобного масштаба может представлять угрозу лишь для тех, кто живет на склонах вулканов или неподалеку от них. Эксперты встревожены тем, что очередное повышение активности вулкана в Исландии может пойти по сценарию извержения вулкана Лаки в 1783 году, когда было зафиксировано очень мощное излияние лавы с выбросами токсичного газа. Ядовитое облако накрыло не только Европу и восточную часть Северной Америки, но и Египет и, вероятно, Индию, отравляя на своем пути воздух и вызывая голод.

Специалисты не предрекают опасной вулканической активности в других местах земного шара, но человечество всегда должно быть начеку.

#Общество
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