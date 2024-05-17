Минобороны Украины недостаточно занимается дронами — так ли это?

В Вооруженных Силах Украины явная нехватка боевых беспилотных аппаратов, способных действовать на расстоянии от 100 до 200 километров. Однако Шипович указывает, что никто в армии не ставит задач производителям для поставок таких аппаратов. Причиной этого является отсутствие концепции и стратегических планов командования. Она считает, что в Генеральном штабе ВСУ никто не задумывается о том, как будет происходить война через год или два.