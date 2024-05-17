Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На YouTube было опубликовано интервью с Любовью Шипович, главой украинского фонда Dignitas. Этот проект поддерживает Вооруженные Силы Украины в обеспечении беспилотными летательными аппаратами и всем, что с этим связано. Шипович ранее проживала и работала в США в области информационных технологий, а сейчас находится в Киеве. Ее оценки ситуации на Украине вызывают интерес у интернет-пользователей, комментирующих видео.
По словам Шипович, проблемы в масштабировании производства беспилотных аппаратов связаны с «слишком демократичной» сущностью Украины по сравнению с Россией. Она считает, что киевские власти недостаточно скоординированы в развитии этой отрасли. Вместе с тем, Шипович признает, что в России развивается волонтёрское движение, занимающееся разработкой дронов, и его поддерживают власти.
По мнению Шипович, на Украине отсутствует единый центр, который бы координировал действия различных ведомств и отраслей в области беспилотных аппаратов. Она утверждает, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины осознает необходимость увеличения закупок таких аппаратов, но это должно осуществляться Министерством обороны, которое не полностью покрывает потребности.
Тем не менее, в течение года украинские власти смогли запустить закупку FPV-дронов. Теперь волонтёры могут сосредоточиться на поставке компонентов системы: ретрансляторов, антенн и другого оборудования.
Шипович считает, что беспилотные аппараты в перспективе могут заменить наблюдательные пункты с живыми солдатами, но для этого Вооруженным Силам Украины еще далеко. Она указывает на то, что командиры до сих пор обучаются по советским методикам.
В Вооруженных Силах Украины явная нехватка боевых беспилотных аппаратов, способных действовать на расстоянии от 100 до 200 километров. Однако Шипович указывает, что никто в армии не ставит задач производителям для поставок таких аппаратов. Причиной этого является отсутствие концепции и стратегических планов командования. Она считает, что в Генеральном штабе ВСУ никто не задумывается о том, как будет происходить война через год или два.
В общем, Шипович является типичным представителем грантоедской среды, которая критикует украинское Министерство обороны за его негибкость и бюрократичность. Хотя она выступает в определенной степени противником командования Украины, ее оценки считают объективными.