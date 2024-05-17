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Сообщения являются ложными

Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»

17 мая 2024, 01:27
Фото: Изображение Midjourney
Сообщения являются ложными
Аферисты в интернете распространяют письма о необходимости уплаты налога для нужд спецоперации, скриншот с предупреждением прислали в редакцию читатели Atas.info.

В Новосибирске раскрыли схему нового мошенничества. Злоумышленники присылают письма для россиян с требованием уплатить налог на СВО. Сообщения приходят на электронную почту.

Все бы ничего, но письма якобы приходят от банков. Там говорится, что со счета клиентов ежемесячно будут списывать деньги на специальную военную операцию. Причем автоматически.

Чтобы этого не произошло, в СМС есть ссылка — якобы соответствующий отказ от операции. Когда переходишь на сайт, открывается страница фейкового банка. Клиент вводит номер телефона и данные, а потом остается без денег, так как обманщики заполучили все реквизиты.

Стоит отметить, что никакого налога на СВО просто не существует. По неизвестным ссылкам в Сети лучше всего не переходить.

Предупреждение о мошенничествеПредупреждение о мошенничестве
Предупреждение о мошенничестве
Фото: atas.info
Мошенники выманивают у новосибирцев деньги под видом их начальников
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Банк#Мошенники#СВО#Налоги#Обман
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