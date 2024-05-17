Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»

Чтобы этого не произошло, в СМС есть ссылка — якобы соответствующий отказ от операции. Когда переходишь на сайт, открывается страница фейкового банка. Клиент вводит номер телефона и данные, а потом остается без денег, так как обманщики заполучили все реквизиты.