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Место ДТП

Мотоциклист сбил пешехода и сбежал — его ищут по Новосибирской области

17 мая 2024, 02:14
Фото: ГИБДД по НСО
Место ДТП
В Черепановском районе Новосибирской области мотоциклист сбежал с места ДТП, сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 16 мая в Черепаново. Пешеход переходил дорогу по правилам дорожного движения. В один момент его сбил мотоциклист.

После совершенного ДТП, водитель скрылся в неизвестном направлении. Личность виновника не установлена. 21-летний мужчина пострадал — у него диагностировали перелом голени.

Теперь сотрудники ГИБДД просят помощи в установлении личности водителя мотоцикла. Если вы стали свидетелем аварии или знаете виновника, позвоните в полицию по номерам (383) 232-81-61, (383) 232-46-65.

Момент ДТП
Видео: ГИБДД по НСО
Мотоциклист столкнулся с авто и улетел в бетонное ограждение — он погиб на месте
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