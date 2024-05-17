Мотоциклист сбил пешехода и сбежал — его ищут по Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:16
Авария произошла вечером 16 мая в Черепаново. Пешеход переходил дорогу по правилам дорожного движения. В один момент его сбил мотоциклист.
После совершенного ДТП, водитель скрылся в неизвестном направлении. Личность виновника не установлена. 21-летний мужчина пострадал — у него диагностировали перелом голени.
Теперь сотрудники ГИБДД просят помощи в установлении личности водителя мотоцикла. Если вы стали свидетелем аварии или знаете виновника, позвоните в полицию по номерам (383) 232-81-61, (383) 232-46-65.