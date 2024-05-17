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Названо имя еще одного заместителя из новой команды мэра Новосибирска

Названо имя еще одного заместителя из новой команды мэра Новосибирска

17 мая 2024, 04:21
Фото: vk.com/epopantonopulo
17 мая Евгений Попантонопуло получил новое назначение в команде нового главы Новосибирска, сообщили в пресс-центре мэрии.

Документ о назначении на должность уже подписал Максим Кудрявцев. Он уточнил, что Попантонопуло возглавит сразу два департамента. Новый сотрудник будет отвечать не только за информационную политику, но и связь.

Ранее под руководством Попантонопуло было госучреждение «Центр цифровой трансформации Новосибирской области». Мэр подчеркнул, что данный опыт поможет новому заму в благоустройстве и решении городских проблем.

В настоящее время работа с кадрами в мэрии продолжается. Максим Кудрявцев набирает новую команду.

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Отметим, ранее за связь и информацию в мэрии отвечал Александр Горнштейн. Он решил покинуть мэрию вместе со старой командой.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Мэрия#Мэрия Новосибирска
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