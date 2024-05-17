Названо имя еще одного заместителя из новой команды мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Документ о назначении на должность уже подписал Максим Кудрявцев. Он уточнил, что Попантонопуло возглавит сразу два департамента. Новый сотрудник будет отвечать не только за информационную политику, но и связь.
Ранее под руководством Попантонопуло было госучреждение «Центр цифровой трансформации Новосибирской области». Мэр подчеркнул, что данный опыт поможет новому заму в благоустройстве и решении городских проблем.
В настоящее время работа с кадрами в мэрии продолжается. Максим Кудрявцев набирает новую команду.
Отметим, ранее за связь и информацию в мэрии отвечал Александр Горнштейн. Он решил покинуть мэрию вместе со старой командой.